📷 Tom Boonen blaast 45 kaarsjes uit: vriendin Wiebeke zet hem in de bloemetjes met lofzang

Tom Boonen blaast vandaag 45 kaarsjes uit. De voormalige wereldkampioen werd door zijn vriendin Wiebeke De Wachter in de bloemetjes gezet.

Op 3 oktober verwelkomden Tom Boonen en zijn vriendin Wiebeke De Wachter hun eerste kindje samen, een dochtertje Gisèle. Zo'n twee weken later is het al opnieuw feest ten huize Boonen, die 45 kaarsjes uitblaast.

Op haar sociale media zette De Wachter Boonen in de bloemtjes met een lofzang. "Happy birthday amore. Mijn steun en toeverlaat, liefste en beste vriend, partner in crime, open-minded gids in 't leven, dagelijkse portie plezier, rustpunt en avontuur tegelijk."

"Vader van de liefste tweelingszusjes en van onze mooie kleinste dochter. Licht in iedere ruimte, charmant vat vol levenservaring, stevige bewaker van mijn ziel en nog zo veel meer...", besloot De Wachter met een hartje.

De Wachter deelde ook nog een foto van Boonen die goed ingeduffeld op wandel gaat met zijn jongste dochter in een kinderwagen. Ook op zijn 45ste verjaardag mag Boonen dus de handen uit de mouwen steken.

Boonen deelde ook nog enkele berichten van fans die hem feliciteerden met zijn verjaardag. Ook Johan Museeuw, die samen met Boonen tot de zeven recordhouders in de Ronde van Vlaanderen behoort, wenste Boonen een gelukkige verjaardag.