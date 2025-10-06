Tom Boonen en Wiebeke laten voor het eerst van zich horen na geboorte van baby'tje: "Dolgelukkig met jou"

Tom Boonen en zijn vriendin Wiebeke De Wachter hebben nu ook de geboorte van hun baby'tje bevestigd. Ze zijn ouders geworden van een dochter.

Het geslacht van het kind was sowieso op voorhand al bekend. De redacties van de grootste Vlaamse kranten kwamen met het nieuws naar buiten dat Wiebeke De Wachter bevallen was van een dochter. Dit ging het eerste kindje zijn van Wiebeke en Tom samen. Tom Boonen heeft al twee dochters uit zijn huwelijk met Lore Van de Weyer.

De 44-jarige Boonen en zijn vriendin Wiebeke hebben nu zelf via Instagram voor het eerst van zich laten horen over de geboorte van hun kindje. De datum die ze erbij hebben geschreven, onthult dat hun dochter voorbije vrijdag het levenslicht heeft gezien. "Gisèle Boonen, dolgelukkig met jou", is de boodschap die het koppel meedeelt.

Jongste dochter Tom Boonen heet Gisèle

Gisèle is dus de voornaam van de jongste dochter van Tom Boonen. Dat werd ook eerder al bericht, maar is nu helemaal zeker. Zowel de foto op Instagram als de bijgeschreven tekst maakt duidelijk dat de dochter van Tom en Wiebeke met de naam Gisèle door het leven zal gaan. Op de foto ligt ook nog een knuffel langs het lijfje van Gisèle.

Het is een foto die genomen is in het Heilig Hartziekenhuis in Mol, waar de bevalling dus heeft plaatsgevonden. De wielerlegende van weleer is nu vader van drie dochters: Valentine, Jacqueline en Gisèle. Zoals u zich wellicht kunt voorstellen, kunnen Tom en Wiebeke rekenen op massale felicitaties van mensen die hen het beste wensen.

Felicitaties voor Tom Boonen en Wiebeke

Ze kunnen onder andere felicitaties in ontvangst nemen van Stephanie Clerckx, bekend van haar werk als PR-vrouw bij Soudal Quick-Step, en media- en sportondernemer Sam Kerkhofs. Clerckx beviel vorig jaar zelf van haar eerste kindje.