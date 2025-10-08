Jonas Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug op zijn seizoen

Het Europees kampioenschap was voor Jonas Vingegaard de laatste koers van het seizoen. De Deen blikt tevreden terug op wat hij verwezenlijkt heeft.

Met zijn mislukte deelname aan het EK in Frankrijk, Vingegaard moest al voor half koers lossen uit het peloton, zit het seizoen van de Deen erop. De Ronde van Lombardije laat hij aan zich voorbij gaan. Al rijdt Vingegaard wel nog een criterium tegen Pogacar, Roglic en Del Toro.

Vingegaard won zes keer, zijn laagste aantal overwinningen sinds 2021. In de Ronde van de Algarve won Vingegaard een rit en het eindklassement, in de Vuelta won de Deen drie etappes en het eindklassement.

Vingegaard trots op zijn overwinning in de Vuelta

"Ik ben enorm blij met mijn overwinning in de Vuelta", kiest Vingegaard zijn mooiste moment van het jaar bij Feltet. In de Tour eindigde Vingegaard voor de derde keer, na 2021 en 2024, tweede na Tadej Pogacar.

"Het was niet wat ik wilde, maar ik heb nu vijf keer op het podium gestaan in de Tour, en daar mag ik ook trots op zijn. Het was niet mijn beste seizoen, maar ook niet mijn slechtste", aldus Vingegaard.

Zijn beste jaar vindt Vingegaard nog altijd 2023. "Toen won ik de Tour en werd ik tweede in de Vuelta. Dat blijft het beste seizoen uit mijn carrière." In totaal won Vingegaard toen vijftien keer.