📷 Van Aert, Evenepoel, Merlier, Stuyven...: iedereen zegt hetzelfde over afscheidnemende Van der Sande

Tosh Van der Sande stopt eind dit jaar met koersen. Heel wat Belgische collega's hadden nog een boodschap voor de afscheidnemende renner.

Op zijn sociale media kondigde Tosh Van der Sande zijn afscheid als profrenner aan. Van 2012 tot 2021 reed Van der Sande tien jaar voor Lotto, de voorbije vier jaar reed hij voor Visma-Lease a Bike.

Het wielerpensioen van Van der Sande gaat zeker niet onopgemerkt voorbij. Heel wat collega's reageerden op het bericht van Van der Sande op zijn sociale media. Ook Visma-Lease a Bike bedankte Van der Sande voor de voorbije jaren.

Van Aert, Evenepoel en co feliciteren Van der Sande

"Bedankt dat je de afgelopen 4 jaar deel uitmaakte van ons team en voor al het werk dat je hebt verricht, Tosh." Ook ploegmaat Dylan van Baarle schreef een boodschap. "Merci moat !! Geweldige carrière waar je trots op mag zijn ! Was een genoegen om met je te koersen."

Wout van Aert hield het kort: "Merci mateke", Remco Evenepoel reageerde ook. "Proficiat met de carrière Tosj." Ook Olav Kooij, Julien Vermote, Tim Wellens, Serge Pauwels, Greg Van Avermaet, Tim Merlier, Jasper Stuyven en Edward Theuns feliciteerden Van der Sande met zijn carrière.





Iljo Keisse kroop ook in zijn pen. "Tosh , schone coureur, toffe gast, altijd leute met jou in de buurt. Proficiat met je carrière en groot gelijk met je wijze raad voor de jonge generatie en de generatie die daarop volgt! Tot in den draai."