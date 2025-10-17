Nieuwe zege voor Paul Magnier: Jurgen Foré neemt drastisch besluit

Paul Magnier blijft indruk maken met opeenvolgende zeges in de Ronde van Guangxi. Jurgen Foré, sportief verantwoordelijke bij Soudal Quick-Step, overweegt een herziening en verlenging van het contract van de jonge Fransman.

Vierde ritzege en historische cijfers

Paul Magnier heeft in China zijn vierde opeenvolgende ritzege geboekt. Tijdens de etappe naar Jinchengjiang sprintte hij vanuit het zadel naar de overwinning. De rit telde vier gecategoriseerde beklimmingen en een heuvel in de slotfase, maar Magnier bleef dominant. Met deze prestatie komt hij op achttien overwinningen dit seizoen. Enkel Tom Boonen (2004 en 2006) en Mark Cavendish (2013) bereikten eerder dergelijke cijfers binnen het team.

Soudal Quick-Step controleerde de koers opnieuw. De ploeg neutraliseerde de ontsnapping en hield het tempo hoog in de finale. Dries Van Gestel leverde een sterke lead-out af, waarna Magnier zijn tegenstanders overtrof. De Fransman verstevigde zijn positie in het algemeen klassement met tien bonificatieseconden.

Jurgen Foré over contract en toekomst

Paul Magnier ligt momenteel onder contract tot eind 2027. Jurgen Foré geeft aan dat er deze winter opnieuw naar de situatie gekeken wordt. “Bij onze jonge renners evalueren we regelmatig of de contractuele situatie en de prestaties in lijn zijn met elkaar”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens Foré is er tevredenheid over Magnier en voelt de renner zich goed binnen de ploeg. “Wij zijn heel tevreden van Paul en hij is graag bij ons: waarom zouden we dan niet langer samenwerken? Ik denk dat zijn ouders dat ook wel zien zitten, zij merken dat we goed voor hun zoon zorgen.”

Een contractverlenging en verbetering ligt volgens Foré in het verschiet. De ploeg ziet in Magnier een toekomstig speerpunt. De beslissing wordt de komende weken of maanden verwacht. Nu enkel nog kijken of Magnier het zegerecord van Pogacar, met 20 stuks, kan verbeteren.