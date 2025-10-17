Teller van Magnier blijft lopen: kan hij Pogacar nog inhalen als zegekoning?

Paul Magnier heeft zich in het najaar van 2025 ontpopt tot een van de meest succesvolle renners van het peloton. De 21-jarige Fransman van Soudal-Quick Step won 13 van zijn laatste 16 wedstrijden en blijft ook in de Tour of Guangxi de zeges opstapelen.

Johan Molly over Magnier: sprintkracht en mentale groei

Volgens Johan Molly, die Magnier als talent scoutte, is de recente progressie het resultaat van gerichte begeleiding. “Ik denk dat Paul momenteel voor niet veel sprinters bang hoeft te zijn”, stelt hij bij Sporza. De samenwerking met een nieuwe coach en de ondersteuning van Dries Van Gestel als lead-out hebben volgens Molly een directe impact gehad op de resultaten.

Magnier herwon in juni het vertrouwen met enkele overwinningen en zette die lijn door in het najaar. Hij won nagenoeg elke sprint waarin hij deelnam. Molly wijst erop dat de omstandigheden in sommige wedstrijden relatief gunstig waren.

“Natuurlijk is het sprintersveld in Slovakije, Kroatië en Guangxi niet van het allerhoogste niveau”, zegt hij. Toch benadrukt hij dat Magnier ook tegen topnamen presteerde. “Maar Paul heeft in de Elfstedenronde toch ook Philipsen geklopt in een man-tegen-mansprint.”

Zegestand nadert die van Pogacar

Door zijn reeks overwinningen staat Magnier momenteel op 18 seizoenszeges. Daarmee komt hij tot op twee stuks van Tadej Pogacar, die tot dusver als zegekoning geldt. De kloof is opmerkelijk klein, gezien het verschil in wedstrijdtypes en kalenderinvulling tussen beide renners.

De prestaties van Magnier in het najaar zijn ongelofelijk, maar wellicht niet genoeg om zegekoning te worden. “Om Pogacar nog te evenaren zou Paul de Tour of Guangxi moeten winnen. Maar dat is onmogelijk”, besluit Molly. “Al mag je Paul zijn klimmerscapaciteiten niet onderschatten. Als junior werd hij 3e in de Alpenklassieker. Paul is meer dan een sprinter.”