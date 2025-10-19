Belgische kampioene klopt onder meer de wereldkampioene komt meteen met stunt

In Ruddervoorde stond op zondag de eerste klassementscross van het seizoen op het programma. Bij de vrouwen leverde dat meteen een verrassing op waar we zeer trots op kunnen zijn vanuit Belgisch standpunt.

De beste start in Ruddervoorde was voor een Française, maar gaandeweg kwamen ook Leonie Bentveld en wereldkampioene Fem Van Empel vooraan in de strijd.

Riberolle is de slimste in Ruddervoorde

Elk foutje zou genadeloos afgestraft gaan worden en zo kregen we een leuke, tactische race. In de slotronde konden er eigenlijk nog zo'n acht rensters winnen met een beetje meeval.

Het was Norbert-Riberolle die van het ploegenspel profiteerde om in de laatste ronde ervandoor te muizen. Niemand kon of wilde volgen en zo werd de kloof snel wat groter.

Geen eindwinstplannen voor van Empel?

Niemand raakte nog tot op het wiel van de Belgische kampioene, die zo meteen een knappe zege boekte in haar seizoen. Casasola maakte het feestje compleet met een tweede plaats.

Amandine Fouquenet maakte het podium compleet. Een podium zonder Nederlandse rensters dus op die manier, al waren de nummers 4 tot 7 wel van Nederlandse makelij. In de stand is de Belgische kampioene uiteraard ook meteen de eerste leidster. Dat van Empel niet meer aandrong voor plaatsen twee en drie kan mogelijk verraden dat ze niet op eindwinst mikt.