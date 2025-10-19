Ervaren Belg hangt vandaag de fiets aan de haak

De Veneto Classic staat vandaag toch ook een beetje in het teken van Jimmy Janssens. De 36-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck hangt na de Italiaanse eendagskoers namelijk zijn fiets aan de wilgen.

“Ik zal dit weekend de finishlijn van mijn wielercarrière passeren. Zondag is mijn laatste wedstrijd als profwielrenner”, doelt Janssens via Instagram op de Veneto Classic. “Na een paar jaar in het profpeloton heb ik besloten dat het tijd is om afscheid te nemen van het leven als profwielrenner. Het voelt vreemd om dat onder woorden te brengen…”

“De wielersport is al zo lang mijn wereld. De trainingen, wedstrijden, het reizen en de mensen… Wielrennen heeft me gevormd tot wie ik ben en heeft me zoveel ongelooflijke herinneringen gegeven. Ik kijk met trots terug op alles wat ik heb mogen meemaken: overwinningen, tegenslagen, vriendschappen en alle momenten daartussenin.”

“Ik wil ook iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van deze reis, met mijn ouders, teamgenoten, stafleden, supporters en sponsoren. Ik wil bovenal mijn vrouw bedanken voor haar eindeloze steun en geduld! En aan Christoph en Philippe Roodhooft voor hun vertrouwen en geloof in mij. Zonder jullie was dit avontuur niet mogelijk geweest! Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk, maar de liefde voor de sport zal altijd blijven.”