Fem Van Empel heeft duidelijk doel, er valt Herijgers meteen iets op

Met de Superprestige in Ruddervoorde is het seizoen in het veldrijden nu écht begonnen. Bij de vrouwen staat wereldkampioene Fem van Empel ook aan de start. Wat mogen we van haar verwachten?

Volgens de analisten begint het seizoen écht met de start van de Superprestige in Ruddervoorde. Met dus ook Fem van Empel, die dit seizoen wat meer op de cross gaat inzetten.

Fem van Empel meteen dik in orde?

"Dat gaat haar geen windeieren leggen", beseft Paul Herijgers meteen bij Sporza. En wat denkt de renster er eigenlijk zelf allemaal van? "Ik ben zeker blij terug te zijn en heb er veel zin in."

"Ik ben nooit echt weggeweest van de cross, maar het is natuurlijk altijd een beetje wennen. Dat doet het wel snel, het is ook een mooie koers en die ligt redelijk snel. Leuk dat ze eens in de andere richting rijden, ik vind het wel iets hebben."

Eerste keer op de erelijst?

"ik ga geen rondjes rijden voor de leuk, maar wil me tonen en zo goed mogelijk presteren, zonder mezelf de druk op te leggen."

Paul Herijgers gelooft er wel meteen in: "Ik zag ze maar in een flits, maar ze zag er klaar uit. Ze staat nog niet op de erelijst, maar daar kan verandering in komen."