Tim Declercq laat zich in laatste dagen van carrière nog helemaal gaan: "Hij schreeuwde naar ons en was boos"

Het is niet omdat het de laatste dagen van zijn carrière zijn dat Tim Declercq minder scherp staat. Dat heeft de organisatie van de Tour of Holland ook geweten.

De Tour of Holland kent vandaag zijn ontknoping met de vijfde en laatste etappe die op het programma staat. Wat van deze editie natuurlijk vooral onthouden zal worden, is dat de derde rit geannuleerd moest worden. Dit kwam vanwege het op het parcours rijden van auto's als gevolg van het ontbreken van politiebegeleiding in Nederland.

Een fijne ervaring was het uiteraard niet voor koersdirectrice Roxane Knetemann. Zij reageerde in de podcast In Het Wiel. De Nederlandse ex-renster verklapte dat onder meer Tim Declercq in zijn eerste reactie de organisatie onder vuur nam. "Hij schreeuwde naar ons en was boos. Hij zei dat ze zo niet konden starten, omdat het levensgevaarlijk was."

Gevaarlijke situatie in Tour of Holland

In de eerste ritten moest er ook al af en toe stevig uitgekeken worden en een vrachtwagen maakte het zo goed als mogelijk om nog te passeren. "Er was al veel verkeer op de weg en er bleek ook nog een vrachtauto uit een zijweg te zijn gereden, wat een heel gevaarlijke situatie achter in het peloton opleverde." Daar werd Kooij bijna van de fiets gereden.

Knetemann had begrip voor de houding van Declercq en is het gesprek met hem aangegaan. "Ik heb tegen hem gezegd dat we op deze manier niet zouden starten, maar daarna hadden we het vanuit mijn perspectief onder controle. We zijn de Keutenberg overgegaan en er was een kopgroep ontstaan. Ik dacht echt: we hebben het onder controle."

Laatste koers uit carrière Declercq

Knetemann betreurt vooral dat verschillende automobilisten ondanks de vraag van de organisatie toch het parcours zijn opgereden. Het is dan ook de vraag of de Tour of Holland volgend jaar weer op de wielerkalender zal staan. Voor Declercq is de editie van dit jaar de laatste koers uit zijn carrière.