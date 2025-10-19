Vanthourenhout windt er geen doekjes om na knappe zege

Michael Vanthourenhout heeft eindelijk zijn eerste zege op zijn thuisbodem in Ruddervoorde beet. En dus was de renner achteraf een gelukkig man met zijn overwinning.

Het werd een zeer spannende race in Ruddervoorde In de laatste rechte lijn was het Michael Vanthourenhout die Joris Nieuwenhuis nipt wist achter zich te houden.

Sterke race van Vanthourenhout

En dat gebeurde na een toch wel vrij stevige race, waarin Nieuwenhuis op een bepaald moment op weg leek naar de overwinning. Maar het groepje kwam terug en zo kregen we alsnog een sprint met een paar sterke renners.

"Het was tot op de limiet, of erover zelfs. Maar als je wint, maakt dat veel goed. Ik vond dat Joris in de zandpassage vrij traag afstapte en naar boven liep", opende Vanthourenhout zijn analyse bij Sporza.

Cross op tien kilometer van ouderlijk huis

"Daar probeerde ik hem daar voorbij te steken. Vanaf dan was het alles of niets. Dit is een cross die maar op 10 kilometer van mijn ouderlijk huis is. Ik kom hier altijd graag, maar kon hier nooit eerder winnen. Leuk dat ik dat ook kan afvinken."





Voor Vanthourenhout is het zo ook meteen vijftien punten in huis halen in de Superprestige. Dat kan ook in de volgende crosses zijn alweer.