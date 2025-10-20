"Begrijp ik niet goed": Bart Wellens kritisch voor keuze van Belgische crosser

Het veldritseizoen is met de eerste manche van de Superprestige echt van start gegaan. Al zullen we enkele Belgen dit seizoen opnieuw niet in het veld zien en dat vindt Bart Wellens vreemd.

Op Mathieu van der Poel en Wout van Aert is het nog wachten tot december, Thibau Nys staat op 1 november voor het eerst aan de start dit seizoen. Nys begint dan aan een seizoen van zo'n twintig crossen.

Andere wegrenners laten het veldrijden helemaal links liggen. Tim Merlier zal wellicht voor het eerst geen enkele cross rijden dit seizoen, hij denkt dat niemand in het veldrijden nog zit te wachten op zijn aanwezigheid.

Quinten Hermans trekt de deur ook achter zich dicht bij Alpecin-Deceuninck en gaat naar Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock. Hij reed vorig seizoen geen enkele cross en zou daardoor nu helemaal achteraan moeten starten.

Wellens begrijpt keuze van Hermans niet goed

"In het geval van Quinten begrijp ik niet goed dat hij de cross zo losgelaten heeft", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Hermans werd in 2022 tweede in L-B-L, al was dat volgens Wellens door de omstandigheden en met wat geluk.

"Hij is zeker een goeie wegrenner. Maar die carrière heeft voorlopig toch niet gebracht wat we ervan hadden verwacht. En nu heeft hij de cross te weinig onderhouden om nog makkelijk terug te keren", stelt Wellens nog.