Geschiedenis herhaalt zich voor Belgische crosser: "Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd"

Niels Vandeputte eindigde zowel in Essen als Ruddervoorde als derde. De renner van Alpecin-Deceuninck reed twee sterke wedstrijden, maar liet in beide finales een beslissende kans liggen. Zijn eigen analyse na afloop is helder: positioneringsfouten kostten hem de overwinning.

Vandeputte: “Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd”

In Ruddervoorde reed Vandeputte constant voorin en reageerde alert op tempowisselingen. Bij het ingaan van de laatste ronde maakte hij echter een inschattingsfout. “Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd, maar bij het ingaan van de laatste ronde laat ik me een beetje in slaap wiegen, waardoor ik veel te ver het veld indraai”, zegt hij bij Sporza. Die positionering kostte hem aansluiting met de kopgroep.

De dag voordien in Essen gebeurde iets gelijkaardigs. Ook daar eindigde hij als derde, maar miste hij in de finale de juiste lijn op een cruciaal moment. Vandeputte erkent dat hij tweemaal zelf de kans op een betere uitslag heeft laten liggen. “Zaterdag was ik ook derde, maar dit voelt toch anders aan. Nu was het mijn eigen fout dat ik niet meestreed voor de overwinning”, stelt hij.

Beide wedstrijden werden gekenmerkt door een hoog tempo en beperkte invloed van ploegenspel. Vandeputte reed grotendeels op eigen kracht en kon zich handhaven in de voorste regionen. Zijn technische beheersing was solide, maar de positionering in de slotfase bleek opnieuw doorslaggevend.

Herhaling van resultaat, focus op correctie

De renner van Alpecin-Deceuninck blijft met zijn prestaties in de top van het Belgische veldrijden. Zijn regelmaat en koersinzicht worden algemeen erkend. De dubbele derde plaats bevestigt zijn plaats in de subtop, met potentieel voor meer bij optimale koerssituaties.

Vandeputte zal de komende weken deelnemen aan meerdere klassementscrossen. Zijn focus ligt op het vermijden van tactische fouten in de finale. De veldritkalender biedt voldoende kansen om zich opnieuw te tonen en het podium te bestijgen, maar dan wel na een correcte slotfase.