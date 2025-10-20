'Pogacar, Vingegaard, Del Toro en Roglic strijken stevig bedrag op voor deelname in Andorra'

Zondag werd in Andorra een speciaal criterium gereden met slechts vier renners. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Isaac Del Toro en Primoz Roglic hebben er wel stevig aan verdiend.

Voor Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Isaac Del Toro was de Ronde van Lombardije hun laatste officiële koers van het seizoen, Jonas Vingegaard zette een week eerder, na het EK, al een punt achter zijn seizoen.

Toch stelden de vier hun vakantie nog even uit om afgelopen zondag deel te nemen aan de eerste editie van de Andorra Cycling Masters. Een criterium met slechts vier renners bestaande uit een klimtijdrit en een vlakke rit.

Roglic was in de klimtijdrit van 8 kilometer zo'n twintig seconden sneller dan Pogacar, Del Toro en Vingegaard kregen meer dan twee minuten aan hun broek. In de straten van Andorra la Vella won Del Toro de millimetersprint van Roglic.

Wat verdienden Pogacar en co aan criterium in Andorra?

De Sloveen werd zo eindwinnaar van het criterium, maar Roglic, Del Toro, Vingegaard en Pogacar zullen vooral hun bankrekening stevig zien stijgen. Voor hun deelname zouden ze elk 150.000 euro hebben gekregen.





Voor renners met miljoenencontracten, Pogacar verdient zo'n 8 miljoen euro per jaar, zal het zijn leven niet veranderen. Maar voor amper 40 kilometer koersen waren het wellicht wel de lucratiefste kilometers uit hun leven.