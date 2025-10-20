Vanthourenhout was bijna weg: Mettepenningen zegt waarom zege in Ruddervoorde zo belangrijk is

De eerste klassementscross van het seizoen is gewonnen door Michael Vanthourenhout van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Deze zomer leek Vanthourenhout nog te moeten vertrekken bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen.

Met Eli Iserbyt die nog in de lappenmand ligt, kon Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw met Michael Vanthourenhout slechts met één renner aan de start staan in Ruddervoorde die kans maakte op de overwinning.

Vanthourenhout weerstond aan de druk van ploegen zoals Crelan-Corendon, die met vier renners aan de start stonden, en pakte de zege in Ruddervoorde. En dat terwijl zijn toekomst bij de ploeg enkele maanden geleden nog onzeker was.

Vanthourenhout haalt druk weg voor Iserbyt

Pauwels Sauzen had zijn contract nog niet verlengd en Jurgen Mettepenningen vond ook geen tweede naamsponsor. Vanthourenhout leek zo even zonder contract te vallen, wat Mettepenningen niet wilde.

Met Altez Industriebouw vond hij toch een nieuw sponsor, dat een engagement aangaat tot 2028. In Ruddervoorde was het dan meteen prijs. "De CEO van onze nieuwe hoofdsponsor was hier", zegt Mettepenningen bij HLN.





"Dit is een belangrijke: de eerste grote afspraak van het seizoen en we winnen meteen... De druk is weg nu." En dat geldt ook voor Eli Iserbyt, die zo zonder grote druk op 11 november zijn rentree kan maken in het veld.