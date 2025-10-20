Vanthourenhout wint in Ruddervoorde, maar had geluk volgens Mettepenningen: "Een risico"

Michael Vanthourenhout heeft de veldrit in Ruddervoorde gewonnen onder uitdagende omstandigheden. De overwinning kwam tot stand na een koers waarin hij moest opboksen tegen een numerieke overmacht.

Mettepenningen: “Michael reed de perfecte wedstrijd”

De concurrentie was aanzienlijk. Verschillende ploegen van de broers Roodhooft brachten zeven tot acht podiumkandidaten in stelling. Vooral Crelan-Corendon, met renners als Sweeck, Verstrynge, Vandebosch, Wyseure en Meeussen, domineerde het deelnemersveld. Jurgen Mettepenningen reageerde na afloop tevreden. “Maar Michael reed de perfecte wedstrijd”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Vanthourenhout reed alert en bleef uit de wind, zonder veel kopwerk te verrichten. Hij kon snel reageren op tempowisselingen en positioneerde zich strategisch. “Ik werd geholpen door de koersomstandigheden”, zei hij. “Er is heel hard gereden, daardoor was het ploegenspel minder belangrijk en waren het vooral de benen die spraken.”

Hoewel Ruddervoorde niet tot zijn favoriete omlopen behoort, was de motivatie groot. Vanthourenhout gaf aan dat hij al lang uitkeek naar deze wedstrijd. “Ik ben een kilometer of tien verderop opgegroeid”, vertelde hij. “Dit is een cross die ik ooit wilde afvinken. Moest afvinken.”

Beslissende materiaalwissel en risico

In de tweede koershelft maakte Vanthourenhout een opvallende keuze. Hij besloot als enige van de favorieten om van fiets te wisselen in de materiaalpost. De nieuwe fiets had meer druk in de banden, wat hem voordeel gaf op de snelle stroken. “Een risico”, zei Mettepenningen. “Op die manier kon hij de snellere stukken sneller nemen, maar het begon ook te miezeren: als het echt was gaan regenen, had hij een probleem gehad.”

Vanthourenhout vermoedde dat Joran Wyseure de sterkste renner in koers was. Wyseure reed de kloof dicht op Joris Nieuwenhuis, maar kon het verschil niet maken in de finale. De tactische ingreep van Vanthourenhout bleek beslissend en leverde hem de overwinning op.