Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

Het wielerseizoen zit er helemaal op en dus is het tijd voor de evaluaties. Jan Bakelants had wel meer verwacht van Maxim Van Gils bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

De transfer van Maxim Van Gils van Lotto naar Red Bull-BORA-hansgrohe ging vorige winter niet zonder slag of stoot. Van Gils tekende wel bij de Duitse ploeg, maar echt uitblinken lukte niet in zijn eerste jaar.

"Van hem had ik meer verwacht", zegt Jan Bakelants dan ook bij HLN. Door problemen met de ademhaling door zijn neus liep Van Gils vaak een sinusontsteking op, waarvoor hij in het tussenseizoen onder het mes gaat.

Wat doet komst Evenepoel voor Van Gils?

Volgend jaar zou het dus beter moeten gaan voor Van Gils, die dan ook de volledige voorbereiding met Red Bull-BORA-hansgrohe kan afwerken. Al zal hij wel moeten concurreren met ene Remco Evenepoel.

Ook Bakelants is benieuwd hoe Van Gils de komst van Evenepoel zal beleven, want voor hem zal het toch wat veranderen. "Waar Maxim normaal de aangewezen man was voor de (Ardennen)klassiekers, denk ik dat ze nu eerder Remco zullen willen uitspelen als grote ‘trekker’."

En net in die koersen kreeg Van Gils de vrijheid bij Red Bull-BORA-hansgrohe dit jaar. Het zal afwachten worden welk programma Van Gils in 2026 zal rijden door de komst van Evenepoel.