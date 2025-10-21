"Frustrerend": Bart Wellens heeft het al volledig gehad met één iets in het veldrijden

Het veldritseizoen kwam vorige week helemaal op gang met drie crossen. Drie keer werd het een bijzonder snelle cross en dat ziet Bart Wellens niet zo graag/

Afgelopen donderdag in Ardooie, zaterdag in Essen en zondag in Ruddervoorde. Drie keer werd het een bijzonder snelle cross die pas in de laatste rechte lijn beslist werd. En dus voor veel spanning zorgde.

"Zo’n snelle parcoursen als zondag, dat is spannend voor het publiek en goed voor het spektakel, maar frustrerend voor de renners", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Want vooral tactiek geeft dan de doorslag.

Wellens wil geen snelle crossen meer zien

Crelan-Corendon stond met vier renners aan de start en crossers van Alpecin-Deceuninck en 777 zijn eigenlijk ook nog halve ploegmaats. En dat terwijl Michael Vanthourenhout en Toon Aerts alleen aan de start stonden.

Vanthourenhout deed het uitstekend in Ruddervoorde en won, maar toch wil Wellens het toch niet meer zien. "Het seizoen is nog maar net bezig, maar ik heb het al gehad met die snelle, kurkdroge omlopen."





Deze week wordt wel wat regen verwacht en dus lijkt het zondag in Overijse een echte cross te worden. Toon Aerts, die weg schoof in de laatste bocht in Ruddervoorde, kijkt er alvast naar uit.