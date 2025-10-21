He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe

De fans van Wout van Aert kunnen blij zijn dat hun idool terug op de fiets zit. Hij heeft als wielrenner nog eens van zich laten horen, voor het eerst sinds het einde van zijn wegseizoen.

De laatste wegkoers van Wout van Aert dateert van 20 september 2025 in de SUPER 8 Classic. Dat was voor Van Aert de afsluiter van zijn wegseizoen. Daarna kwam hij enkel nog in het wielernieuws met updates van zijn vakantie in Italië, in het gezelschap van vrouwlief Sarah De Bie, en het tijd spenderen met zoontjes Georges en Jerome.

Iedereen weet dat zijn gezin voor familieman Wout van Aert heel belangrijk is. Er zijn ook weinig periodes waarin hij er meer aandacht kan aan besteden dan tussen het einde van zijn wegseizoen en het begin van zijn crossseizoen. Van Aert verkeert dus in een vakantiesfeer, maar de eerste stap richting terug meer een sportieve focus is gezet.

Van Aert heeft de trainingen hervat

Van Aert heeft vandaag immers de gegevens van een trainingstocht op Strava geplaatst. Van Aert heeft de trainingen dus hervat, wat betekent dat hij zich vanaf nu met mondjesmaat zal klaarstomen voor zijn veldritseizoen. Van Aert heeft nog niet met de wereld gedeeld wanneer hij van plan is om terug te beginnen crossen.

"Krampachtig", schrijft hij bij de gegevens van zijn training in de Kempen. Het is niet onlogisch dat het weer even wennen is na een paar weken niet op de fiets te hebben gezeten. We zien dat hij tijdens deze fietstocht gepasseerd is in Turnhout en een van de Strava-gebruikers heeft hem ook gespot in Ravels. Ook de volgende enthousiaste reactie kunnen we lezen: "He's back!"





Al een paar records voor Van Aert

Het was een training van iets meer dan 100 kilometer. Van Aert heeft er 3 uur en 17 minuten over gedaan. Onderweg heeft hij toch al twee persoonlijke records op Strava neergezet. Met die conditie lijkt het dus toch niet al te slecht gesteld. We kijken er naar uit om hem binnenkort weer in het veld te zien.