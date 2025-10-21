He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe

He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De fans van Wout van Aert kunnen blij zijn dat hun idool terug op de fiets zit. Hij heeft als wielrenner nog eens van zich laten horen, voor het eerst sinds het einde van zijn wegseizoen.

De laatste wegkoers van Wout van Aert dateert van 20 september 2025 in de SUPER 8 Classic. Dat was voor Van Aert de afsluiter van zijn wegseizoen. Daarna kwam hij enkel nog in het wielernieuws met updates van zijn vakantie in Italië, in het gezelschap van vrouwlief Sarah De Bie, en het tijd spenderen met zoontjes Georges en Jerome. 

Iedereen weet dat zijn gezin voor familieman Wout van Aert heel belangrijk is. Er zijn ook weinig periodes waarin hij er meer aandacht kan aan besteden dan tussen het einde van zijn wegseizoen en het begin van zijn crossseizoen. Van Aert verkeert dus in een vakantiesfeer, maar de eerste stap richting terug meer een sportieve focus is gezet.

Van Aert heeft de trainingen hervat

Van Aert heeft vandaag immers de gegevens van een trainingstocht op Strava geplaatst. Van Aert heeft de trainingen dus hervat, wat betekent dat hij zich vanaf nu met mondjesmaat zal klaarstomen voor zijn veldritseizoen. Van Aert heeft nog niet met de wereld gedeeld wanneer hij van plan is om terug te beginnen crossen.

"Krampachtig", schrijft hij bij de gegevens van zijn training in de Kempen. Het is niet onlogisch dat het weer even wennen is na een paar weken niet op de fiets te hebben gezeten. We zien dat hij tijdens deze fietstocht gepasseerd is in Turnhout en een van de Strava-gebruikers heeft hem ook gespot in Ravels. Ook de volgende enthousiaste reactie kunnen we lezen: "He's back!"

Al een paar records voor Van Aert

Het was een training van iets meer dan 100 kilometer. Van Aert heeft er 3 uur en 17 minuten over gedaan. Onderweg heeft hij toch al twee persoonlijke records op Strava neergezet. Met die conditie lijkt het dus toch niet al te slecht gesteld. We kijken er naar uit om hem binnenkort weer in het veld te zien. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal Naast de fiets

Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal

15:30
Primoz Roglic stelt bezorgde fans van Remco Evenpoel gerust: "Waarom zouden we het elkaar moeilijk maken?"

Primoz Roglic stelt bezorgde fans van Remco Evenpoel gerust: "Waarom zouden we het elkaar moeilijk maken?"

16:00
Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

15:00
Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

14:00
Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

13:30
"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

13:00
Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

12:30
Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Er wordt meer van hem verwacht"

Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Er wordt meer van hem verwacht"

08:00
De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

12:00
Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

11:00
Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

10:00
Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

09:00
Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

08:30
"Frustrerend": Bart Wellens heeft het al volledig gehad met één iets in het veldrijden

"Frustrerend": Bart Wellens heeft het al volledig gehad met één iets in het veldrijden

07:30
Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

07:00
"Een ander statuut": Wout van Aert krijgt serieus privilege van bondscoach Angelo De Clercq

"Een ander statuut": Wout van Aert krijgt serieus privilege van bondscoach Angelo De Clercq

18:30
"Vrees dat we hem kwijtspelen": deze crosser maakte het meest indruk op de weg

"Vrees dat we hem kwijtspelen": deze crosser maakte het meest indruk op de weg

21:30
Geschiedenis herhaalt zich voor Belgische crosser: "Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd"

Geschiedenis herhaalt zich voor Belgische crosser: "Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd"

20:30
Vanthourenhout wint in Ruddervoorde, maar had geluk volgens Mettepenningen: "Een risico"

Vanthourenhout wint in Ruddervoorde, maar had geluk volgens Mettepenningen: "Een risico"

20:00
Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

18:00
📷 'Tadej Pogacar en co krijgen er nog straffe ploegmaat bij voor 2026'

📷 'Tadej Pogacar en co krijgen er nog straffe ploegmaat bij voor 2026'

19:00
Renner neemt geen blad voor de mond: "We zijn het beu met Pogacar"

Renner neemt geen blad voor de mond: "We zijn het beu met Pogacar"

17:00
OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

20/10
Jonas Vingegaard komt met duidelijke waarschuwing voor één bepaalde collega

Jonas Vingegaard komt met duidelijke waarschuwing voor één bepaalde collega

20/10
Na jarenlang onderzoek: UCI komt met onverwacht statement over ketonen in de koers

Na jarenlang onderzoek: UCI komt met onverwacht statement over ketonen in de koers

20/10
Nu het seizoen voorbij is: deze ploeg valt net af voor WorldTour

Nu het seizoen voorbij is: deze ploeg valt net af voor WorldTour

20/10
Wat niemand zag: Herygers omver geblazen door Nys in de Tour

Wat niemand zag: Herygers omver geblazen door Nys in de Tour

20/10
Rijdt Unibet Tietema Rockets de Tour in 2026? Eerste belangrijke stap is gezet

Rijdt Unibet Tietema Rockets de Tour in 2026? Eerste belangrijke stap is gezet

20/10
"Ik was ten einde raad...": Iserbyt onthult hoe vrouw Fien hem door lastige periode sleurde

"Ik was ten einde raad...": Iserbyt onthult hoe vrouw Fien hem door lastige periode sleurde

20/10
"Begrijp ik niet goed": Bart Wellens kritisch voor keuze van Belgische crosser

"Begrijp ik niet goed": Bart Wellens kritisch voor keuze van Belgische crosser

20/10
📷 Waar was dat goed voor? 19-jarig toptalent Paul Seixas slaat iedereen met verstomming

📷 Waar was dat goed voor? 19-jarig toptalent Paul Seixas slaat iedereen met verstomming

20/10
De ontbrekende schakel? Laporte heeft bijzonder goed nieuws voor Van Aert

De ontbrekende schakel? Laporte heeft bijzonder goed nieuws voor Van Aert

20/10
Geen derde plaats door valpartij: Toon Aerts verklaart wat er mis ging in Ruddervoorde

Geen derde plaats door valpartij: Toon Aerts verklaart wat er mis ging in Ruddervoorde

20/10
'Pogacar, Vingegaard, Del Toro en Roglic strijken stevig bedrag op voor deelname in Andorra'

'Pogacar, Vingegaard, Del Toro en Roglic strijken stevig bedrag op voor deelname in Andorra'

20/10
Vanthourenhout was bijna weg: Mettepenningen zegt waarom zege in Ruddervoorde zo belangrijk is

Vanthourenhout was bijna weg: Mettepenningen zegt waarom zege in Ruddervoorde zo belangrijk is

20/10
Eli Iserbyt weet wanneer hij zal terugkeren in het veld

Eli Iserbyt weet wanneer hij zal terugkeren in het veld

20/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Toon Aerts Eli Iserbyt Tim Merlier Marion Norbert-Riberolle Primoz Roglic Thibau Nys Christophe Laporte Christoph Roodhooft Quinten Hermans Mathieu Van Der Poel Edward Planckaert Bas Tietema Gianni Vermeersch Angelo De Clercq Ilan Van Wilder

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved