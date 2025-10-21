Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal

De periode tussen zijn wegseizoen en crossseizoen betekent dat Wout van Aert tijd maakt voor vrouw en gezin. Dat heeft een nieuwe reeks posts op Instagram aangetoond.

"Een paar weken vakantie", schrijft Wout van Aert bij het posten van een reeks foto's en filmpjes van zijn activiteiten uit de laatste weken. Van Aert heeft zich totaal niet beziggehouden met koersen, zoveel is duidelijk. Eerder liet hij al weten dat hij en zijn echtgenote Sarah De Bie in de Italiaanse hoofdstad Rome hebben verbleven.

Het wordt ook in de meest recente posts van Wout op Instagram bevestigd dat hij en Sarah in Italië tijd hebben doorgebracht. Er was ook tijd om te zwemmen met zijn zoontjes Georges en Jerome. Na zijn laatste wegkoers van het jaar had Van Aert al verklaard dat hij nu echt wat meer papa kon zijn. Hij heeft zich duidelijk aan zijn woord gehouden.

Van Aert geeft liefde voor de fiets door

Gelukkig heeft Wout van Aert nog geen plannen om zelf de fiets aan de haak te hangen, maar we zien op één van de foto's wel op een brug een fiets in de touwen hangen. Ondertussen heeft hij de liefde voor de fiets al doorgegeven aan de kinderen. Ze zijn er dan ook al geregeld bij geweest op de koers voor of na een wedstrijd van Wout.

Met echtgenote Sarah De Bie heeft Van Aert een paar boottochtjes gemaakt. Het valt overigens op dat de emoties bij Sarah heel erg uiteenlopend waren. Zo heeft ze wel genoten van die boottochten en vond ze het ook grappig om een motorhelm op te zetten. Daarnaast is Sarah ook in een behoorlijk uitgelaten sfeer te zien op een feestje.





Van Aert en Sarah met goed gemoed de winter in

Aan de andere kant leek ze zich op één van de foto's ook te vervelen toen ze aan het wachten was aan de buggy. Voor alle duidelijkheid: meestal gaven Wout en Sarah wel de indruk dat ze zich amuseerden. Ze kunnen straks dus met een goed gemoed de winter aanvatten.