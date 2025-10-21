OFFICIEEL: Plots andere Belg naar Soudal Quick-Step: "Aanval Boonen op Taaienberg een van beste herinneringen"

Het huiswerk van Soudal Quick-Step is af. Opnieuw. De ploeg heeft een Belgische renner voorgesteld als vervanger van Edward Planckaert.

Die laatste had al een akkoord bereikt met Soudal Quick-Step, maar kwam daar later op terug en wilde dan toch liever bij Alpecin-Deceuninck blijven. Planckaert blijft dus actief bij die andere Belgische ploeg. Soudal Quick-Step moest schakelen. Het was al geen geheim meer dat ze uitgekomen waren bij Laurenz Rex om de rol van Planckaert over te nemen.

Nu is het ook officieel: Rex heeft getekend bij Soudal Quick-Step. Hij is al prof sinds 2021 en staat vooral bekend vanwege zijn kwaliteiten als lead-out. Met topsprinters als Magnier en Merlier in de ploeg is zo'n profiel geen overbodige luxe. Voorts kan Rex perfect ingepast worden in de klassieke kern. Hij is een ex-winnaar van Le Samyn en reed al top tien in de Omloop, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

Bewondering voor de ploeg en Tom Boonen

"Ik ben blij dat we eruit zijn gekomen", zegt Rex op de ploegsite van Soudal Quick-Step. "Ik zal rijden voor een ploeg die ik van jongs af aan bewonderd heb. Ik herinner me de aanval van Tom Boonen op de Taaienberg. Dat was een van mijn beste herinneringen als kleine jongen. "Hij was iemand naar wie ik opkeek", verklaart de 25-jarige renner.

"Ik ben verheugd om in de ploeg te kunnen rijden waar hij geschiedenis mee schreef", heeft Rex nog een knipoog naar het Boonen-tijdperk in huis. Anno 2025 leven we in een nieuwe realiteit. "Ik ken al een paar jongens uit de ploeg en iedereen heeft me een warm onthaal gegeven. Ik voel me onmiddellijk thuis. Als deel van de Wolfpack hoop ik een aantal belangrijke stappen te kunnen zetten in mijn carrière."

Net als Lampaert dromen van Parijs-Roubaix

Rex wil uiteraard de ploeg helpen, maar ook op persoonlijk vlak vooruitgang boeken. "Ik wil mijn hoogste niveau bereiken en hoop dat dit me op een dag in de buurt brengt van een overwinning in Parijs-Roubaix." Dat is dus net als bij Lampaert zijn lievelingskoers.