OFFICIEEL: Plots andere Belg naar Soudal Quick-Step: "Aanval Boonen op Taaienberg een van beste herinneringen"

OFFICIEEL: Plots andere Belg naar Soudal Quick-Step: "Aanval Boonen op Taaienberg een van beste herinneringen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het huiswerk van Soudal Quick-Step is af. Opnieuw. De ploeg heeft een Belgische renner voorgesteld als vervanger van Edward Planckaert.

Die laatste had al een akkoord bereikt met Soudal Quick-Step, maar kwam daar later op terug en wilde dan toch liever bij Alpecin-Deceuninck blijven. Planckaert blijft dus actief bij die andere Belgische ploeg. Soudal Quick-Step moest schakelen. Het was al geen geheim meer dat ze uitgekomen waren bij Laurenz Rex om de rol van Planckaert over te nemen.

Nu is het ook officieel: Rex heeft getekend bij Soudal Quick-Step. Hij is al prof sinds 2021 en staat vooral bekend vanwege zijn kwaliteiten als lead-out. Met topsprinters als Magnier en Merlier in de ploeg is zo'n profiel geen overbodige luxe. Voorts kan Rex perfect ingepast worden in de klassieke kern. Hij is een ex-winnaar van Le Samyn en reed al top tien in de Omloop, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

Bewondering voor de ploeg en Tom Boonen

"Ik ben blij dat we eruit zijn gekomen", zegt Rex op de ploegsite van Soudal Quick-Step. "Ik zal rijden voor een ploeg die ik van jongs af aan bewonderd heb. Ik herinner me de aanval van Tom Boonen op de Taaienberg. Dat was een van mijn beste herinneringen als kleine jongen. "Hij was iemand naar wie ik opkeek", verklaart de 25-jarige renner.

"Ik ben verheugd om in de ploeg te kunnen rijden waar hij geschiedenis mee schreef", heeft Rex nog een knipoog naar het Boonen-tijdperk in huis. Anno 2025 leven we in een nieuwe realiteit. "Ik ken al een paar jongens uit de ploeg en iedereen heeft me een warm onthaal gegeven. Ik voel me onmiddellijk thuis. Als deel van de Wolfpack hoop ik een aantal belangrijke stappen te kunnen zetten in mijn carrière."

Net als Lampaert dromen van Parijs-Roubaix

Rex wil uiteraard de ploeg helpen, maar ook op persoonlijk vlak vooruitgang boeken. "Ik wil mijn hoogste niveau bereiken en hoop dat dit me op een dag in de buurt brengt van een overwinning in Parijs-Roubaix." Dat is dus net als bij Lampaert zijn lievelingskoers.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Laurenz Rex
Tom Boonen
Yves Lampaert

Meer nieuws

Dit is heel speciaal: emotioneel vaarwel van Evenepoel aan Soudal Quick-Step kan u uniek aandenken opleveren

Dit is heel speciaal: emotioneel vaarwel van Evenepoel aan Soudal Quick-Step kan u uniek aandenken opleveren

20:00
🎥 Mist u Mathieu van der Poel ook al? Tv-zender laat laaiend enthousiaste reacties zien bij zijn overwinningen

🎥 Mist u Mathieu van der Poel ook al? Tv-zender laat laaiend enthousiaste reacties zien bij zijn overwinningen

19:00
Net niet voor Remco Evenepoel en net wel voor Wout van Aert: met deze balans richting het einde van het jaar

Net niet voor Remco Evenepoel en net wel voor Wout van Aert: met deze balans richting het einde van het jaar

17:30
He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe

He's back! Wout van Aert laat weer van zich horen als wielrenner en dan doet 'krampachtige' indruk er niet toe

16:30
Primoz Roglic weet nog heel weinig van Remco Evenepoel, maar heeft geruststellend nieuws voor zijn fans

Primoz Roglic weet nog heel weinig van Remco Evenepoel, maar heeft geruststellend nieuws voor zijn fans

16:00
Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal Naast de fiets

Wout van Aert toont privéleven: gezin en echtgenote Sarah De Bie staan nu centraal

15:30
Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

Ploegmaat Ilan Van Wilder spreekt klare taal over de betekenis van het vertrek van Remco Evenepoel

15:00
Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel begint stiekem al aan eerste hoofdstuk van avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe

14:00
Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

Belgische topper stelde Bakelants teleur in 2025: "Had meer van hem verwacht"

13:30
"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

13:00
Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

Verrassende wending: broers Roodhooft krijgen stevige (financiële) opsteker

12:30
De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

De tiende van Parijs-Roubaix: Foré bevestigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step

12:00
Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

Derde keer tweede dit jaar: Vingegaard onthult of hij in 2026 opnieuw de Tour rijdt

11:00
Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

Moet UAE plooien voor de eisen van Pogacar? "Wordt zijn grote doel in 2026"

10:00
Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

Nieuwe ploegmaat Van Aert begreep het niet: "Dacht dat het Alpecin was"

09:00
Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

Neemt Magnier de plaats in van Merlier in de Tour? Foré is zonneklaar

08:30
Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Er wordt meer van hem verwacht"

Bakelants over het seizoen van Van Aert: "Er wordt meer van hem verwacht"

08:00
"Frustrerend": Bart Wellens heeft het al volledig gehad met één iets in het veldrijden

"Frustrerend": Bart Wellens heeft het al volledig gehad met één iets in het veldrijden

07:30
Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

Pensioen voor Pogacar? Zijn moeder komt met opvallend bericht over stoppen met koersen

07:00
"Vrees dat we hem kwijtspelen": deze crosser maakte het meest indruk op de weg

"Vrees dat we hem kwijtspelen": deze crosser maakte het meest indruk op de weg

21:30
Geschiedenis herhaalt zich voor Belgische crosser: "Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd"

Geschiedenis herhaalt zich voor Belgische crosser: "Ik rijd bijna de perfecte wedstrijd"

20:30
Vanthourenhout wint in Ruddervoorde, maar had geluk volgens Mettepenningen: "Een risico"

Vanthourenhout wint in Ruddervoorde, maar had geluk volgens Mettepenningen: "Een risico"

20/10
📷 'Tadej Pogacar en co krijgen er nog straffe ploegmaat bij voor 2026'

📷 'Tadej Pogacar en co krijgen er nog straffe ploegmaat bij voor 2026'

20/10
"Een ander statuut": Wout van Aert krijgt serieus privilege van bondscoach Angelo De Clercq

"Een ander statuut": Wout van Aert krijgt serieus privilege van bondscoach Angelo De Clercq

20/10
Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

20/10
Renner neemt geen blad voor de mond: "We zijn het beu met Pogacar"

Renner neemt geen blad voor de mond: "We zijn het beu met Pogacar"

20/10
OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

20/10
Jonas Vingegaard komt met duidelijke waarschuwing voor één bepaalde collega

Jonas Vingegaard komt met duidelijke waarschuwing voor één bepaalde collega

20/10
Na jarenlang onderzoek: UCI komt met onverwacht statement over ketonen in de koers

Na jarenlang onderzoek: UCI komt met onverwacht statement over ketonen in de koers

20/10
Nu het seizoen voorbij is: deze ploeg valt net af voor WorldTour

Nu het seizoen voorbij is: deze ploeg valt net af voor WorldTour

20/10
Wat niemand zag: Herygers omver geblazen door Nys in de Tour

Wat niemand zag: Herygers omver geblazen door Nys in de Tour

20/10
Rijdt Unibet Tietema Rockets de Tour in 2026? Eerste belangrijke stap is gezet

Rijdt Unibet Tietema Rockets de Tour in 2026? Eerste belangrijke stap is gezet

20/10
"Ik was ten einde raad...": Iserbyt onthult hoe vrouw Fien hem door lastige periode sleurde

"Ik was ten einde raad...": Iserbyt onthult hoe vrouw Fien hem door lastige periode sleurde

20/10
"Begrijp ik niet goed": Bart Wellens kritisch voor keuze van Belgische crosser

"Begrijp ik niet goed": Bart Wellens kritisch voor keuze van Belgische crosser

20/10
📷 Waar was dat goed voor? 19-jarig toptalent Paul Seixas slaat iedereen met verstomming

📷 Waar was dat goed voor? 19-jarig toptalent Paul Seixas slaat iedereen met verstomming

20/10
De ontbrekende schakel? Laporte heeft bijzonder goed nieuws voor Van Aert

De ontbrekende schakel? Laporte heeft bijzonder goed nieuws voor Van Aert

20/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Toon Aerts Eli Iserbyt Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Tim Merlier Primoz Roglic Ellen Van Dijk Bart Wellens Emiel Verstrynge Jan Bakelants Filippo Fiorelli Maxim Van Gils Christophe Laporte Johan Vansummeren Quinten Hermans Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved