"Uitje voor mama en papa": Wout van Aert en Sarah op romantische trip op speciale plek voor hen beiden

Het wielerseizoen van Wout van Aert is reeds voorbij. Dit is het ideale moment om er met Sarah eens op uit te trekken.

Op andere momenten in het jaar loert de ene of andere koersactiviteit wel om de hoek. Dit is dus het moment om er eens van te genieten en dat hebben ze goed begrepen. Ze lijken ook eens ontlast te worden van hun taak als ouders van Georges en Jerome. Daar kruipt natuurlijk ook enorm veel energie in, in de eerste plaats voor Sarah De Bie.

Wout van Aert heeft op zijn Instagram Stories een foto geplaatst van zichzelf en zijn vrouw Sarah op vakantie. Er staat iets kort maar veelzeggend bijgeschreven: "Een uitje voor mama en papa". Eindelijk nog eens tijd om met hun tweetjes te relaxen. Dat doen ze op de Palatijnse heuvel, een van de zeven heuvels van de Italiaanse hoofdstad Rome.

Wout van Aert dol op Italië

Van Aert en De Bie hebben dus een voor hen beiden speciale plek uitgekozen om naar op reis te gaan. Of Rome in het bijzonder speciaal is voor hen, weten we niet, maar Italië is dat als land zeker wel. Het is geen geheim dat Van Aert dol is op Italië. Hij heeft in het Zuid-Europese land destijds Sarah zelfs gevraagd om met hem te trouwen.

Bovendien heeft Italië ook een belangrijk plekje in het professionele leven van Van Aert. Daar heeft hij een groot deel van de belangrijkste prestaties uit zijn carrière geleverd. Hij brak als wegrenner door in de Strade Bianche, een koers die hij won in 2020. In datzelfde jaar was hij de beste in Milaan-Sanremo, tot vandaag zijn grootste zege in het wegwielrennen.





Giro-ritzege betekende heel veel

Dit jaar heeft hij ook voor het eerst een etappe gewonnen in de Ronde van Italië. Dat deed hij op het parcours van de Strade Bianche. Omdat het zo lang geleden was dat hij had gewonnen, betekende die zege veel voor Van Aert en zijn vrouw.