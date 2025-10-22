Duidelijk dat Van der Poel en Van Aert geen vrienden zijn: "Goed voor de sport als hij het WK wint"

In de Play Sports Podcast bespraken Paul Herygers en Niels Albert de vooruitzichten voor het komende wereldkampioenschap veldrijden. Daarbij lag de focus op de tweestrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, met bijzondere aandacht voor het parcours in Hulst.

Herygers over intensiteit en rivaliteit

Paul Herygers trekt parallellen tussen Van der Poel in het veld en Pogacar op de weg. Hij stelt dat beiden hun wedstrijden openen met maximale inzet. En dat zal de Nederlander ook deze winter weer doen in het veld. “Die gaat het gas ook opendraaien en geen seconde wachten. En dan ook nog naar Van Aert. Die lusten elkaar rauw”, klinkt het.

Volgens Herygers is Van Aert technisch en fysiek in staat om Van der Poel te kloppen. Hij noemt het parcours in Hulst als een mogelijke troef voor onze landgenoot. De klim aan de kant van het circuit zou Van Aert moeten liggen. Daarbij benadrukt hij dat het terrein minder technische moeilijkheden bevat, wat het voordeel van Van der Poel kan beperken.

Albert over WK-kansen Van Aert

Ook Niels Albert ziet mogelijkheden voor Van Aert, al erkent hij het verschil in natuurlijke aanleg. “Puur op klasse en talent is Van der Poel iets beter dan Wout. Maar ik ben chauvinistisch en hoop dat een Belg het WK wint. We hebben een heel goede Wout nodig om het Mathieu moeilijk te maken. Ik hoop dat we dat te zien krijgen.”

Albert verwijst naar het WK in Valkenburg als vergelijkingspunt. Hij noemt dat parcours zwaarder, maar ziet gelijkenissen met Hulst. “Ik geloof er wel in voor Wout van Aert in Hulst. Op die kant naar boven is iets wat Wout moet kunnen. Technisch ook niet het meest moeilijke, waar Mathieu anders voordeel heeft. Ik vergelijk het een beetje met het WK in Valkenburg. Al was dat nog iets lastiger.”





Beide analisten benadrukken dat een overwinning van Van Aert niet alleen sportief relevant zou zijn, maar ook de beleving ten goede komt. “Het zou goed zijn voor de sport als hij het WK wint”, besluit Albert.