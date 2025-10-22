Krachtig signaal van wielerbond na ophef rond Kastelijn (Fenix-Deceuninck): "Beledigingen onacceptabel"

Sommige beledigingen die voornamelijk Yara Kastelijn over zich heen heeft gekregen gingen te ver. De Nederlandse wielerbond veroordeelt alleszins bepaalde commentaren over renners en rensters op sociale media.

Dat heeft de KNWU laten weten in een statement op haar website. Het is vermoedelijk een verwijzing naar de kritiek op Yara Kastelijn. Op het WK gravel reed zij de kloof op haar landgenote Van Anrooij dicht, waarna met Wiebes een andere Nederlandse won. Dat zorgde online voor harde kritiek op Kastelijn, wat blijkbaar ook overging in haatberichten.

"De KNWU heeft de online reacties en berichtgeving rondom de elite vrouwenkoers tot zich genomen, waarbij we begrijpen dat sport emotie is en emoties oproept. We zijn echter geschrokken van de wijze waarop sommige van onze renners en rensters na de koers via social media persoonlijk zijn benaderd", schrijft directeur-bestuurder Maurice Leeser namens de KNWU.

KNWU vindt het onacceptabel

"Het is in onze ogen volstrekt onacceptabel dat sporters, die zich met volle inzet en trots inzetten, worden geconfronteerd met denigrerende, beledigende of intimiderende reacties. Dit kan nooit de bedoeling zijn van een dergelijk toernooi of evenement binnen onze wielersportgemeenschap", vervolgt de verklaring van de wielerbond.

Renners en rensters hoeven dit helemaal niet te tolereren, benadrukt de KNWU nog. "Renners en rensters via sociale media beledigen of kleineren is op geen enkele wijze toelaatbaar. De KNWU staat onvoorwaardelijk achter haar sporters en veroordeelt dit gedrag in de krachtigste bewoordingen. De KNWU roept iedereen op om ongewenst gedrag via social media niet te laten passeren."

Kastelijn bood excuses aan

Er is een Meldpunt Veilige Wielersport waar Nederlandse wielrenners en wielrensters bepaalde incidenten kunnen melden. Na alle heisa die losbrak na het WK gravel heeft Kastelijn haar excuses aangeboden aan Van Anrooij.