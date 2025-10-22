Onverwacht! Jonas Vingegaard noemt drie eendagskoersen bij naam als doelen voor 2026

Na een seizoen met winst in de Vuelta en een tweede plaats in de Tour de France, reflecteert Jonas Vingegaard op zijn prestaties in 2025. In een interview met L'Équipe noemt hij het een degelijk jaar, maar niet zijn beste.

Tour blijft vaste waarde, Giro nog onzeker

Ondanks de Vuelta-zege blijft Vingegaard kritisch over zijn hoofddoel. “Mijn doel was om de Tour te winnen, dus vanuit dat oogpunt heb ik mijn missie niet helemaal volbracht, maar ik heb wel de Vuelta gewonnen. Ik zou zeggen: 7 op 10, misschien zelfs een 8”, klinkt het in de Franse krant.

Voor 2026 is er nog geen definitieve kalender opgesteld, maar de Tour de France zal opnieuw deel uitmaken van zijn seizoen. Vingegaard sluit deelname aan de Giro niet uit, al is die beslissing nog niet genomen. “We hebben nog geen definitief plan voor volgend jaar”, klinkt het.

Vingegaard noemt Luik, WK Canada en Lombardije

Naast de grote rondes richt Vingegaard zich nu ook op eendagswedstrijden. Hij noemt expliciet drie doelen voor 2026. “Wielrennen draait niet alleen om etappekoersen. Er zijn ook grote eendagswedstrijden, zelfs voor klimmers zoals ik: Luik-Bastenaken-Luik, het WK in Canada en de Ronde van Lombardije.”

Deze koerskeuze is opvallend, gezien zijn beperkte ervaring in klassiekers. Tijdens het EK 2025 bleek nog dat Vingegaard moeite had om zich te onderscheiden in eendagskoersen. Toch opent hij nu de deur naar een bredere focus, zonder concrete planning op dit moment.





Met deze uitspraken bevestigt Vingegaard zijn ambitie om zijn palmares te verbreden. De komende maanden zullen uitwijzen of hij zijn plannen kan omzetten in resultaten. Maar eerst afwachten of hij overal effectief op de deelnemerslijst komt te staan.