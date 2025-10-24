Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

Foto: © photonews

Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, uitte kritiek op de nieuwe regels in de ploegentijdrit in de Tour van 2026. Ex-Vueltawinnaar Chris Horner is het daar niet mee eens.

Enkele jaren geleden telde bij een ploegentijdrit de tijd van een ploeg nadat de vierde of vijfde renner over de streep was gekomen. In de Tour van volgend jaar zal elke renner een individuele tijd krijgen. 

Richard Plugge is meer voorstander van het oude systeem, hij noemt de nieuwe regels dan ook "één grote lead-out voor de kopman". Ploegen zullen hun kopmannen in de lastige slotkilometer wellicht lanceren. 

Chris Horner, die in 2013 de Vuelta won, is het niet eens met Plugge. "Ik vind zijn uitspraken maar niets", zegt hij op zijn YouTube-kanaal. "Waarom heb je vier of vijf renners nodig die samen over de streep moeten komen? Waarom niet alle acht?" 

Van Aert dicht van het geel houden in ploegentijdrit

"Ik vind het juist leuk dat er iets nieuws gedaan wordt, want er komt nog meer strategie bij kijken. Je begrijpt er niets van als je het 'één grote lead-out' noemt. Visma-Lease a Bike kan niet met die ingesteldheid aan de Tour beginnen."

"Als je dat doet, neem je het risico dat je je hele ploeg opblaast in de eerste etappe. Het is beter om een paar seconden op Pogacar te verliezen, dan dat je je hele ploeg verliest. Je wil Vingegaard, Van Aert, Yates en Kuss allemaal dicht van de geel trui houden. Dat zorgt later in de Tour tactisch voor mogelijkheden."

