Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

Geen Ronde van Lombardije voor Tim Wellens, maar wel het WK gravel. En blijft hij na zijn topjaar aan boord bij UAE Team Emirates-XRG?

Sinds Tim Wellens in 2023 bij UAE Team Emirates-XRG rijdt, is hij vooral kopman voor Tadej Pogacar. Toch mag Wellens soms nog eens zijn eigen kans gaan en dat doet hij ook, dit jaar won hij twee keer.

Op het Belgisch kampioenschap rondde hij een solo van 42 kilometer af en hield hij Evenepoel van de titel. Drie weken later mocht Wellens ook nog eens zegevieren in de tricolore, opnieuw met een solo van ruim 40 kilometer.

"Mocht ik één van die twee koersen gewonnen hebben, zou het al een topseizoen zijn geweest. Doordat ik ze beide won, mag ik zeggen: het kon moeilijk beter", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Wellens blijft bij UAE Team Emirates-XRG

Voor Wellens was het een topseizoen, maar ook voor zijn ploeg. Toch zou Wellens volgens statistiekenwebsite ProCyclingStats na drie jaar einde contract zijn bij de ploeg van Tadej Pogacar.

Al klopt dat volgens de Belgische kampioen niet. "Ik blijf nog een poosje profrenner. Bij UAE, ja. Het is aan het team om het jaartal te communiceren." Volgens Wellens weet de ploeg goed genoeg aan welke renners geen risico's verbonden zijn.