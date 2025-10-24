'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden
Foto: © photonews

EF Education-EasyPost maakt binnenkort ook zijn intrede in het veldrijden. De Amerikaanse ploeg heeft met de Italiaan Mattia Agostinacchio (18) een toptalent aan boord.

De roze truien van EF Education-EasyPost zullen binnenkort niet alleen op de weg, maar ook in het veldrijden te zien zijn. De ploeg van Jonathan Vaughters is na Alpecin-Deceuninck het tweede team in de WorldTour dat ook in het veldrijden actief zal zijn. 

"Dit is een leuk experiment voor ons, maar wel een dat we tot in de puntjes willen beheersen", zegt Vaughters op de ploegwebsite. "We willen zoveel mogelijk mensen bij deze sport betrekken en een veldritteam helpt ons om in contact te komen met een heel nieuw publiek."

Met de Luxemburgse Nina Berton (24) bij de vrouwen en de Italiaanse broers Filippo (22) en Mattia (18) Agostinacchio bij de mannen zal EF Education-EasyPost drie crossers in zijn veldritploeg hebbben. 

Italiaanse Mathieu van der Poel

Mattia Agostinacchio werd begin dit jaar wereldkampioen veldrijden bij de junioren en wordt als een toptalent aanzien. De Italiaan kan ook op de weg uit de voeten en zal in 2026 rijden bij het WorldTour-team van EF Education-EasyPost. 

Agostinacchio wordt in Italië ook vergeleken met Mathieu van der Poel, zelf nuanceerde hij dat onlangs. "Veel mensen zeggen dat ik op hem lijk, maar ik denk van niet", zei de 18-jarige Italiaan. 

