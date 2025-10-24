Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

Wout van Aert zette al vroeg een punt achter zijn wegseizoen. Moet Van Aert dan niet kiezen voor een snelle terugkeer in het veld?

Al op 20 september reed Wout van Aert met de SUPER 8 Classic zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen. Pas deze week begon Van Aert, na zo'n maand rust, opnieuw met trainen. Al noemde hij dat zelf 'krampachtig'.

De komende weken zal Van Aert wellicht veel trainen op de weg om een basis te leggen voor het wegseizoen en de klassiekers. Een snelle terugkeer van Van Aert in het veld moet dus niet verwacht worden. 

Moet Van Aert meer crossen deze winter?

Toch vindt ex-veldrijder Thijs van Amerongen dat Van Aert het zou moeten overwegen. "Als je kijkt naar het wegseizoen van Van Aert, waarom zou hij dan niet gewoon weer eens een old school winter rijden en kijken waar het schip strandt", zegt hij bij Kop over Kop. 

"Laat de hoogtestages voor wat ze zijn en ga gewoon rammen en crossen. Dan zien we wel waar het uitkomt in de klassiekers. Dat zou me niet verbazen en dan kan hij van de Wereldbeker nog een doel gaan maken."

De Wereldbeker gaat op 23 november van start in het Tsjechische Tabor. Vorig seizoen begon Van Aert, door zijn val in de Vuelta, pas op 27 december te crossen. Twee seizoenen geleden was dat op 4 december, maar zijn tweede cross was pas op 22 december na een stage. 

