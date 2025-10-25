Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

Mathieu van der Poel is een klasbak in de ogen van velen en heeft ook Bernard Hinault al kunnen overtuigen. De Fransman prijst Van der Poel, maar ziet ook een beperking bij het uithangbord van Alpecin-Deceuninck.

Bij de Vlaamse Wielrijder & Biker heeft Hinault het over de toppers uit het huidige wielrennen. Hij bespreekt het potentieel van onder andere Remco Evenepoel en heeft het daarna over andere renners die hem aanspreken. "Mathieu van der Poel, nog zo'n klasbak. Ook hij is een renner die zich nooit vragen stelt en aanvalt, maar als klimmer is hij te beperkt om ooit een grote ronde te winnen."

Het is ergens logisch dat Hinault daarnaar kijkt, want zelf heeft 'De Das' tijdens zijn carrière drie keer de Giro, vijf keer de Tour en twee keer de Vuelta gewonnen. Dan heb je wel iets neergezet in het rondewerk. Van der Poel moet het juist hebben van heel andere wedstrijden. "Hij is dé man van de klassiekers", heeft Hinault ook al kunnen vaststellen.

Van der Poel te zwaar voor de cols

De Fransman gaat toch altijd na of er in een wielrenner die schittert op ander terrein ook geen klassementsman voor de grote ronden schuilt. Bij Van der Poel is het antwoord op die vraag duidelijk 'neen'. "Voor de cols is hij iets te geblokt, te zwaar en ook te veel veldrijder en mountainbiker." Wel won Van der Poel dit jaar een rit in de Tour.

Hinault onderstreept overigens nog een keer dat hij zo blij is met de aanvalslust die onder andere Van der Poel weer geïntroduceerd heeft in het wielrennen. "Dat vind ik zo mooi aan het wielrennen van nu, ze attaqueren, terwijl de vorige generatie veel te passief koerste. Veel te berekend." Mogelijk is dat een verwijzing naar het Froome-tijdperk.





Hinault blij dat de strijd snel losbarst

Aangezien de koers anno 2025 vaak vroeg openbarst, kijkt Hinault naar haast elke wedstrijd weer enorm uit. "Tegenwoordig mis ik geen enkele koers op TV", verzekert hij. "Elke keer is er strijd en niet enkel in de laatste 20 km." Lees ook de mening van Hinault over Wout van Aert.