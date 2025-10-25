Ex-crosser stoort zich niet aan het onvermijdelijke: "Van der Poel rijdt hen straks weer op twee minuten"

Foto: © photonews

Een ex-crosser laat zich uit over de heerschappij van Mathieu van der Poel in zijn discipline. Het duurt wel nog een tijdje eer we Van der Poel opnieuw in het veld zien.

Dat bespreekt Thijs van Amerongen, die zelf aan veldrijden deed van 2005 en 2018, in de podcast Kop over Kop van Eurosport. Hij vindt dat Van der Poel niet eens moet winnen om te imponeren. "Als je het seizoen een beetje in gedachten hebt, zijn er altijd een paar momenten die je onthoudt. Een demarrage van Van der Poel zoals in Benidorm: dat onthoud je."

Van der Poel ging in januari 2024 als een raket tekeer in de Spaanse cross toen hij begon aan een inhaalrace. Hij won die cross niet, maar dat maakt het niet minder mooi. "Van de rest vergeet je heel veel, zeker als je commentaar geeft. Omdat je op het moment zelf zo bezig bent met die koers." Van Amerongen is co-commentator bij Eurosport.

Zonder Van der Poel veel spanning

"Je onthoudt altijd een paar van die dingen en dat is zo'n moment", verwijst hij nog eens naar die ferme versnelling van VDP. "Als je nadenkt over de algehele sfeer van een seizoen en vraagt: was het spannend? Ik vond het vorig seizoen een heel leuk seizoen om naar te kijken, zeker tot Van der Poel erbij kwam. Het was altijd heel spannend, er was altijd wat gaande. Dat wordt dit seizoen misschien nog verder gezet."

Van Amerongen drukt zijn respect uit voor de crossers die nu al het mooie weer maken. "Daar moet je waardering voor hebben. Oké, Van der Poel rijdt hen straks misschien allemaal weer op een minuut of twee minuten." Van Amerongen twijfelt er niet aan dat dit zal gebeuren. "Dat maakt niet uit, want dit zijn gewoon hele leuke crossen om naar te kijken."

Van Amerongen vindt het nu al interessant

De crossers die nu al het veld induiken, maken er ook een boeiende strijd van. "Ze zijn elkaar echt waard, dat maakt het heel interessant. Straks komt een Del Grosso er nog bij. Dat maakt het heel interessant om er de komende weken voor te gaan zitten." Van Amerongen vindt dan weer dat Van Aert een doel moet maken van de Wereldbeker.

