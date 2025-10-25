Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

Mathieu van der Poel is in Spanje opnieuw aan het trainen om zich klaar te stomen voor het nieuwe wegseizoen. Wanneer en of de Nederlander deze winter gaat crossen, is nog niet zeker.

Voor Mathieu van der Poel waren er in het najaar nog maar weinig doelen op de weg, hij reed met de slotrit van de Renewi Tour al op 24 augustus zijn laatste wegkoers. Daarna focuste hij zich ook nog op het WK mountainbike, waar hij half september 29ste werd.

Van der Poel nam daarna vakantie, maar is ondertussen al opnieuw aan het trainen in Spanje. De Nederlander wordt in de kerstperiode opnieuw in het veld verwacht, zoals hij de voorbije jaren altijd deed.

Gaat Van der Poel deze winter crossen?

"Als hij er zin in heeft en alles goed gaat op training, dan moeten we er niet aan twijfelen dat hij komt", zegt ex-crosser Bart Aernouts bij Derailleur. In het Nederlandse Hulst kan Van der Poel zijn achtste wereldtitel veldrijden pakken.

"Als hij gezond is, dan zal hij nog altijd de grootste kandidaat zijn voor de wereldtitel", stelt Aernouts. Al is het volgens Aernouts moeilijk te voorspellen wat Van der Poel deze winter zal doen.





"Als hij het gevoel heeft dat hij zijn voorjaar op het spel gaat zetten om koste wat kost een cross of het WK te rijden, dan zal hij er toch wel goed nadenken. Hij loopt niet te koop met zijn gedachten, dus het zal afwachten zijn wat hij zal doen."