Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

Mathieu van der Poel is tegenwoordig weer te vinden in de buurt van een gekende col. Zijn gezelschap moet u ook bekend voorkomen.

Richting het einde van het vorige wegseizoen had Mathieu van der Poel last van septemberitis en bleek de tank stilaan wel leeg. Ondertussen lijkt hij de motivatie weer helemaal terug te hebben gevonden. De Belgische autocoureur Laurens Vanthoor liet weten dat hij in Spanje op de fiets getraind heeft aan de zijde van Van der Poel.

Deze keer is Van der Poel op pad geweest met een bekende uit de wielerwereld, namelijk David Dekker. De in België geboren Nederlander is de zoon van voormalig wielerprof Erik Dekker en is ook zelf nog actief in de koers. David Dekker reed dit jaar voor Euskaltel-Euskadi, maar heeft nog geen ploeg gevonden voor volgend jaar.

Van der Poel met David Dekker op Coll de Rates

Een foto bij de meest recente training op de Strava-pagina van Dekker maakt duidelijk dat hij een ritje gemaakt heeft met niemand minder dan Mathieu van der Poel. Een paar dagen geleden passeerden ze onder andere langs Dénia en konden ze ook aan de Coll de Rates gesitueerd worden. "De Rates voelt anders aan in oktober", schrijft Dekker.

De Coll de Rates wordt in wielermiddens beschouwd als een ideale trainingscol in de Costa Blanco. Het is immers een klim met heel gelijkmatige stijgingspercentage. Dat is dus nuttig om de langere inspanningen te testen, hoewel het een lastige beklimming is. Daar heeft Van der Poel dus ook weer gebruik van proberen te maken.





De cijfers van Van der Poel en Dekker

Volgens de gegevens van Dekker was het een fietstocht van 114,5 kilometer, al had hij wel de eerste 10 kilometer gemist. Samen met Van der Poel maakte hij er een rit van met een hoogteverschil van 1644 hoogtemeters.