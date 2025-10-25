Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

Patrick Evenepoel is er zeker van dat zijn zoon Remco de juiste keuze gemaakt heeft met zijn transfer naar Red Bull. Volgens vader Evenepoel draait het puur om een nood aan nieuwe methoden.

Op zich is er niets mis met die transfer, want zowel Remco Evenepoel is er uitgeraakt met zowel Soudal Quick-Step als Red Bull-BORA-hansgrohe. Het blijft wel een feit dat Evenepoel de verbintenis die hij eerder aanging bij de Wolfpack niet volledig gerespecteerd heeft. Hij vertrekt immers bij de ploeg een jaar voor zijn vorige contract zou aflopen.

Patrick Evenepoel heeft bij de RTBF gesproken over de overstap die zijn zoon maakt volgend seizoen. Patrick is er zeker van dat het Remco goed zal doen om een nieuwe omgeving op te zoeken. "Kijk naar de resultaten die Tim Merlier behaald heeft na z’n trainerswissel. Ook Pogacar veranderde twee jaar terug van coach", wijst Patrick naar andere voorbeelden.

Nood aan vernieuwing bij Evenepoel

Dan heeft hij het dus over het veranderen van trainer. In het geval van Remco gaat dit samen met een verandering van ploeg. In elk geval was het tijd voor een grondige wijziging. "Er was nood aan vernieuwing", maakt Patrick zich sterk. "Met nieuwe wetenschappelijke inzichten, trainingsmethodes en voeding wil Remco vooruitgang boeken."

Dat is alvast een gezonde motivatie. Enkel de toekomst kan uitwijzen of Red Bull-BORA-hansgrohe de ideale ploeg is om dit ook bij te realiseren. Patrick Evenepoel had het overigens ook over andere zaken. Zo suggereerde hij dat Tadej Pogacar de Tour wel eens zou kunnen overslaan in 2026 en de Giro en Vuelta zou willen rijden.





Red Bull moet nog beslissen

Het is ook nog geen volledige zekerheid dat Remco zelf aan de start van de Tour komt. Dat wil zijn nieuwe ploeg nog niet bevestigen. Het is nog uitkijken naar de beslissing over de programma's van Evenepoel, Lipowitz en Roglic wat het rondewerk betreft.