Pauwels waarschuwt Evenepoel voor grote valkuil: "Die denkfout mag je niet maken"

Remco Evenepoel wil bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe de kloof dichten met Tadej Pogacar. Al waarschuwt bondscoach Serge Pauwels om geen fouten te maken.

Vooral op het EK in Frankrijk en in de Ronde van Lombardije werd duidelijk waar Remco Evenepoel op dit moment tekort komt tegen Tadej Pogacar. De Sloveen reed telkens bergop weg met een korte en explosieve inspanning.

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe en met zijn nieuwe trainer Dan Lorang wil Remco Evenepoel de kloof met Pogacar deze winter kleiner maken. Volgens vader Patrick Evenepoel was er nood aan vernieuwing.

Hoe kan Evenepoel kloof met Pogacar verkleinen?

Toch ziet bondscoach Serge Pauwels ook een valkuil voor Evenepoel. "Je mag de denkfout niet maken om enkel te focussen op die relatief korte explosieve inspanningen die Pogacar zo typeren, en waarmee hij op korte tijd een groot verschil maakt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Want volgens Pauwels moet Evenepoel zijn motor vergroten. Op het moment dat Pogacar aanvalt, zit iedereen al op de limiet. Evenepoel en co moeten ervoor zorgen dat er nog iets in de tank zit als Pogacar aanvalt.





Dat kan onder meer door veel metabool te trainen, zodat het lichaam efficiënter suiker en vet kan gebruiken en het omslagpunt hoger komt te liggen. Dan kan Evenepoel misschien beter reageren op de aanvallen van Pogacar, ook al is het maar voor even.