Van Aert en Van der Poel niet allesbepalend? Paul Herygers doet gewaagde uitspraak

Van Aert en Van der Poel niet allesbepalend? Paul Herygers doet gewaagde uitspraak
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De status van Wout van Aert en Mathieu van der Poel spreekt voor zich. Toch twijfelt Paul Herygers er geen seconde aan dat de cross ook zonder hen zal overleven.

Die mening poneert hij in de podcast van PlaySports. Hij antwoordt op de stelling of de cross zonder Wout en Mathieu als een café zonder bier is. "Normaal is dat een verhaal dat klopt als een bus." Alleen wil Herygers het niet zo streng uitdrukken. "Uit respect voor de anderen die er wél het beste van maken en het kunnen opbrengen."

Dan doelt Herygers uiteraard op de pure crossers die een heel veldritseizoen lang het beste van zichzelf geven. "Het is logisch dat Van Aert er niet staat in het begin van het seizoen. Van der Poel idem dito, maar ook zonder die twee zal de cross op termijn floreren." Met zo'n uitspraak komt Herygers toch wel best gewaagd uit de hoek.

Herygers waarschuwt dat winnen niet simpel is

De wereldkampioen van 1994 twijfelt dus absoluut niet aan de toekomst van het veldrijden. Hij sluit zich finaal dus toch niet aan bij de voorgelegde stelling. "Ik zou niet weten waarom we ermee akkoord zouden moeten gaan. De rest doet meer dan zijn best. Er zijn heel veel goede coureurs die allemaal bijeenkomen. Het is niet simpel om koersen te winnen."

Herygers benadrukt dat het verre van evident is om een cross te winnen, uit welke namen het deelnemersveld ook bestaat. Wel erkent hij dat de waarde van Van Aert en Van der Poel naar voor zou komen als het iets anders geformuleerd zou worden. "Wanneer gaat het meeste volk naar de cross komen, dat is dan wel met die mannen erbij. Daar moet je ook eerlijk in zijn."

Herygers uit respect voor pure crossers

Zelfs dat gegeven kan Herygers niet van mening doen veranderen. "Uit sympathie en uit respect voor de cross, blijf ik bij mijn standpunt." Dat zullen die pure crossers graag horen. Lees ook wat Niels Albert erover denkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Ex-crosser stoort zich niet aan het onvermijdelijke: "Van der Poel rijdt hen straks weer op twee minuten"

Ex-crosser stoort zich niet aan het onvermijdelijke: "Van der Poel rijdt hen straks weer op twee minuten"

09:00
Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

11:00
Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

10:00
'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

21:30
Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

20:00
Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

08:00
Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

07:30
"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

07:00
Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

24/10
Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

18:00
Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

20:30
Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

19:00
Twee Belgen krijgen slecht nieuws van UAE, maar Belgisch talent liet kans niet schieten

Twee Belgen krijgen slecht nieuws van UAE, maar Belgisch talent liet kans niet schieten

18:30
Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

14:00
Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

17:00
"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

16:30
Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

16:00
"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

15:00
'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

13:30
Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

13:00
Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

12:30
Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

24/10
Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

24/10
Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

24/10
Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

23/10
Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

24/10
Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

24/10
Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

24/10
Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

24/10
Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

23/10
Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

23/10
Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

23/10
Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

23/10
Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

23/10
Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

23/10
Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

23/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Thibau Nys Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jules Hesters Bart Wellens Thijs Van Amerongen Bart Aernouts Eli Iserbyt Tim Merlier Jan Bakelants Mikel Landa Meana Wout Poels Ilan Van Wilder Niels Vandeputte Biniam Girmay Thijs Zonneveld Lance Armstrong

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved