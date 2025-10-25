Van Aert en Van der Poel niet allesbepalend? Paul Herygers doet gewaagde uitspraak

De status van Wout van Aert en Mathieu van der Poel spreekt voor zich. Toch twijfelt Paul Herygers er geen seconde aan dat de cross ook zonder hen zal overleven.

Die mening poneert hij in de podcast van PlaySports. Hij antwoordt op de stelling of de cross zonder Wout en Mathieu als een café zonder bier is. "Normaal is dat een verhaal dat klopt als een bus." Alleen wil Herygers het niet zo streng uitdrukken. "Uit respect voor de anderen die er wél het beste van maken en het kunnen opbrengen."

Dan doelt Herygers uiteraard op de pure crossers die een heel veldritseizoen lang het beste van zichzelf geven. "Het is logisch dat Van Aert er niet staat in het begin van het seizoen. Van der Poel idem dito, maar ook zonder die twee zal de cross op termijn floreren." Met zo'n uitspraak komt Herygers toch wel best gewaagd uit de hoek.

Herygers waarschuwt dat winnen niet simpel is

De wereldkampioen van 1994 twijfelt dus absoluut niet aan de toekomst van het veldrijden. Hij sluit zich finaal dus toch niet aan bij de voorgelegde stelling. "Ik zou niet weten waarom we ermee akkoord zouden moeten gaan. De rest doet meer dan zijn best. Er zijn heel veel goede coureurs die allemaal bijeenkomen. Het is niet simpel om koersen te winnen."

Herygers benadrukt dat het verre van evident is om een cross te winnen, uit welke namen het deelnemersveld ook bestaat. Wel erkent hij dat de waarde van Van Aert en Van der Poel naar voor zou komen als het iets anders geformuleerd zou worden. "Wanneer gaat het meeste volk naar de cross komen, dat is dan wel met die mannen erbij. Daar moet je ook eerlijk in zijn."





Herygers uit respect voor pure crossers

Zelfs dat gegeven kan Herygers niet van mening doen veranderen. "Uit sympathie en uit respect voor de cross, blijf ik bij mijn standpunt." Dat zullen die pure crossers graag horen. Lees ook wat Niels Albert erover denkt.