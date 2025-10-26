📷 "Valse start": crossgevoel nog niet helemaal aanwezig bij Wout van Aert

Wout van Aert is sinds deze week opnieuw aan het trainen. Dit weekend trok hij opnieuw naar de Belgische kust en deed Van Aert al een eerste test voor het veldrijden.

Na vier weken rust is Wout van Aert, net als Mathieu van der Poel, deze week opnieuw begonnen met trainen. Van Aert zat deze week zo'n 375 kilometer op de fiets, op vijf kilometer na net zoveel als dezelfde periode vorig jaar.

Dit weekend trok Van Aert opnieuw naar zijn buitenverblijf aan de kust. Zaterdag reed Van Aert zo'n 80 kilometer vanuit Knokke-Heist met een gemiddelde snelheid van zo'n 33,7 kilometer per uur.

Van Aert trekt naar het strand van Knokke-Heist

Zondagochtend haalde Van Aert een offroad fiets van stal en trok hij onder meer naar het strand van Knokke-Heist. Een eerste test voor het veldrijden? Al leek dat niet helemaal van een leien dakje te verlopen.

"Valse start", schreef Van Aert bij zijn training van 46 kilometer op Strava. Moet Van Aert zijn techniek in het zand toch nog wat bijschaven voor hij opnieuw het veld induikt?

Die rentree in het veld lijkt niet voor binnenkort te zijn. Van Aert wordt pas vanaf midden december aan de start verwacht. Een gerucht van Paul Herygers dat Van Aert op 15 november al in Merksplas zou starten, bleek te voorbarig.