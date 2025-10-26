Giro of Vuelta voor Evenepoel? De Wolf en Pauwels geven hun ongezouten mening

Giro of Vuelta voor Evenepoel? De Wolf en Pauwels geven hun ongezouten mening

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met amper 26 tijdritkilometers krijgt Remco Evenepoel niet veel ruimte om tijd goed te maken op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Moet hij de Giro of de Vuelta overwegen?

De Tour heeft traditioneel als eerste grote ronde zijn parcours voor 2026 voorgesteld. De Vuelta kondigde al zijn eerste etappe aan, een tijdrit van net geen tien kilometer, op de rest van het parcours is het nog wachten. Dat geldt ook voor de Giro. 

"Ik zie Remco de Tour niet laten vallen", zegt Dirk De Wolf bij Het Nieuwsblad. "Al zou een Giro of Vuelta hem misschien beter uitkomen." Een combinatie van de Giro of Vuelta met de Tour is ook een optie. 

Als Evenepoel de Giro zou rijden en die kan winnen, dan zou dat al mooi meegenomen zijn met oog op de Tour. Al zal Evenepoel dat wel geen perfecte conditie hebben tijdens de Tour. Maar wie aan de start staat, kan ook winnen volgens De Wolf. 

Proberen Giro en Vuelta Evenepoel te overtuigen?

Nu er weinig tijdritkilometers in de Tour zijn, krijgen de Giro en de Vuelta de kans om hun parcours nog wat aan te passen en meer werk tegen de klok toe te voegen. Volgens bondscoach Serge Pauwels is dat in het verleden al gebeurd. 

"Dat zullen zij nooit toegeven, maar het wordt wel eens gefluisterd." Het parcours van de Giro wordt normaal in november voorgesteld, bij de Vuelta is het nog wachten tot december. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Dirk De Wolf
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Gezien Remco Evenepoel? Vuelta doet eerste poging om hem te paaien

Gezien Remco Evenepoel? Vuelta doet eerste poging om hem te paaien

08:00
Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

16:30
Tom Dumoulin deelt zijn onpopulaire mening over Tadej Pogacar

Tom Dumoulin deelt zijn onpopulaire mening over Tadej Pogacar

08:30
Geen wereldtitel, wel brons: De Vylder doet zijn verhaal na spannend omnium op WK

Geen wereldtitel, wel brons: De Vylder doet zijn verhaal na spannend omnium op WK

07:30
Jurgen Foré drukt topper bij Soudal Quick-Step met neus op de feiten

Jurgen Foré drukt topper bij Soudal Quick-Step met neus op de feiten

07:00
Geen spoor van Alvarado in het veld, Roodhooft komt met meer uitleg

Geen spoor van Alvarado in het veld, Roodhooft komt met meer uitleg

21:30
Demi Vollering over stroom aan kritiek: "Elke keer als ik mijn mond open doe"

Demi Vollering over stroom aan kritiek: "Elke keer als ik mijn mond open doe"

20:30
Pauwels waarschuwt Evenepoel voor grote valkuil: "Die denkfout mag je niet maken"

Pauwels waarschuwt Evenepoel voor grote valkuil: "Die denkfout mag je niet maken"

20:00
Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

19:00
Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

18:30
Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

18:00
Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

13:00
Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt

Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt

17:00
Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

12:00
Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

15:30
📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

15:00
Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

14:00
Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

13:30
Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

12:30
Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

11:00
Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

24/10
Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

10:00
Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

25/10
Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

25/10
"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

25/10
'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

24/10
Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

24/10
Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

24/10
Twee Belgen vertrekken bij opleidingsploeg van UAE, Belgisch talent liet kans niet schieten

Twee Belgen vertrekken bij opleidingsploeg van UAE, Belgisch talent liet kans niet schieten

24/10
Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

24/10
Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

24/10
"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

24/10
Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

24/10
"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

24/10
Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

24/10
'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

24/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Patrick Evenepoel Thijs Van Amerongen Christoph Roodhooft Bart Aernouts Thibau Nys Tim Merlier Jan Bakelants Bernard Hinault Jules Hesters Yves Lampaert Fem van Empel Demi Vollering Ceylin Del Carmen Alvarado Lance Armstrong Lindsay De Vylder Jonas Vingegaard Rasmussen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved