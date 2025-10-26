Giro of Vuelta voor Evenepoel? De Wolf en Pauwels geven hun ongezouten mening

Met amper 26 tijdritkilometers krijgt Remco Evenepoel niet veel ruimte om tijd goed te maken op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Moet hij de Giro of de Vuelta overwegen?

De Tour heeft traditioneel als eerste grote ronde zijn parcours voor 2026 voorgesteld. De Vuelta kondigde al zijn eerste etappe aan, een tijdrit van net geen tien kilometer, op de rest van het parcours is het nog wachten. Dat geldt ook voor de Giro.

"Ik zie Remco de Tour niet laten vallen", zegt Dirk De Wolf bij Het Nieuwsblad. "Al zou een Giro of Vuelta hem misschien beter uitkomen." Een combinatie van de Giro of Vuelta met de Tour is ook een optie.

Als Evenepoel de Giro zou rijden en die kan winnen, dan zou dat al mooi meegenomen zijn met oog op de Tour. Al zal Evenepoel dat wel geen perfecte conditie hebben tijdens de Tour. Maar wie aan de start staat, kan ook winnen volgens De Wolf.

Proberen Giro en Vuelta Evenepoel te overtuigen?

Nu er weinig tijdritkilometers in de Tour zijn, krijgen de Giro en de Vuelta de kans om hun parcours nog wat aan te passen en meer werk tegen de klok toe te voegen. Volgens bondscoach Serge Pauwels is dat in het verleden al gebeurd.





"Dat zullen zij nooit toegeven, maar het wordt wel eens gefluisterd." Het parcours van de Giro wordt normaal in november voorgesteld, bij de Vuelta is het nog wachten tot december.