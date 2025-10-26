Gezien Remco Evenepoel? Vuelta doet eerste poging om hem te paaien

De Tour de France is Remco Evenepoel niet gunstig gezind met slechts één tijdrit. De start van de Vuelta begint alvast met werk tegen de klok.

Op het volledige parcours van de Vuelta 2026 is het nog even wachten, maar de organisatie heeft wel al de eerste etappe voorgesteld. De Vuelta wordt afgetrapt in Monaco, waar vorig jaar de Tour nog eindigde.

In en rond Monaco krijgen de renners op 22 augustus een individuele tijdrit van 9,6 kilometer voorgeschoteld. Er zijn onder meer passages bij de haven, het Casino van Monte Carlo en het voetbalstadion Stade Louis II.

Het is een relatief vlakke tijdrit, maar wel korter dan de openingstijdrit van de Giro in 2023. Toen kregen de renners een vlakke tijdrit van net geen 20 kilometer en smeerde Evenepoel Roglic al meteen 43 seconden aan.

Giro of Vuelta voor Evenepoel?

Met een eerste tijdrit doet de Vuelta al een kleine poging om Evenepoel aan de start te krijgen. In de Tour krijgt hij niet helemaal een parcours op zijn maat, waardoor Evenepoel ook naar een andere grote ronde zou lonken.





Het parcours van de Giro wordt in november verwacht, de rest van het parcours van de Vuelta in december. Wat we nog weten is dat de tweede etappe ook van start gaat in Monaco, op de rest is het dus nog een tijdje wachten.