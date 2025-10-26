Na haar 50ste overwinning in het veld: slecht nieuws over Fem van Empel

Wereldkampioene Fem van Empel won zaterdag de Exact Cross in Heerde. De tweede manche van de Superprestige in Overijse moet ze wel aan zich voorbij laten gaan.

In het Nederlandse Heerde boekte Fem van Empel haar 50ste profzege in het veldrijden. De wereldkampioene vierde dat uitvoerig en kwam met een bord met 50 erop over de streep, tijdens het flashinterview stak ze ook een confettikanon af.

Zondag zal er in Overijse echter geen spoor zijn van de wereldkampioene. Haar ploeg Visma-Lease a Bike maakte op hun sociale media bekend dat Van Empel forfait moet geven voor de tweede manche van de Superprestige.

Geen Van Empel in Overijse

"Helaas zal Fem vandaag niet starten in de Superprestige-cross in Overijse, omdat ze zich niet volledig fit voelt. Veel beterschap Fem!", schrijft de Nederlandse ploeg op X.

Een goed eindklassement in de Superprestige mag Van Empel door haar forfait in Overijse ook vergeten. Na één manche stond ze op de zesde plaats, maar de wereldkampioene zal wegzakken in het klassement.

Volgend weekend staan de eerste twee manches van de X20 Badkamers Trofee op het programma. Twee seizoenen geleden won Van Empel dat klassement, vorig seizoen werd ze vijfde.