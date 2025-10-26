Sanne Cant legt keuze voor SD Worx-Protime uit en wat haar belangrijkste opdracht is

Sanne Cant zette na vorig seizoen een punt achter haar carrrière. Toch is ze dit seizoen aanwezig in het veldrijden, maar dan wel als ploegleidster.

In Overijse zal Sanne Cant voor het eerst als ploegleidster langs het parcours staan. De Hongaarse Blanka Vas staat daar aan de start, een van de twee rensters bij SD Worx Protime die Cant onder haar vleugels heeft.

Voor Cant, die zo'n twintig jaar in het veld reed, zal het wel aanpassen zijn. Ze zal deze winter dus niet zelf op de fiets zitten, maar zal dus Blanka Vas en Marie Schreiber als veldritcoach begeleiden.

"De keuze voor SD Worx-Protime was bewust, want het is een ploeg met weinig rensters", zegt Cant bij Sporza. Ze gelooft namelijk in het specifieke werk bij iedere renster individueel en hoopt dat ze hen iets kan bijbrengen.

Cant moet Vas en Schreiber constanter laten presteren

"Maar het zal niet minder stresserend zijn voor mij. Op de fiets had ik alles zelf in handen. Dat heb je als coach niet", gaat Cant verder. Ze krijgt deze winter de opdracht om Vas en Schreiber iets constanter te laten presteren.

Vas en Schreiber wonnen vorig seizoen elk een manche in de Wereldbeker, maar hadden ook wel eens een offday. "Het moet de bedoeling zijn om iets vaker in de top 5 of om op het podium te staan. Met hun talent behoort dat zeker tot de mogelijkheden."