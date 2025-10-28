📷 Blik achter de schermen: Van Aert alweer aan het trainen, Merlier eindelijk toe aan rust

Voor Wout van Aert zijn de trainingen al opnieuw begonnen na een vakantie. Tim Merlier is nog maar net aan zijn rustperiode begonnen.

Al op 20 september reed Wout van Aert met de SUPER 8 Classic al zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen. Met de klassiekers, de Giro en de Tour lag het zwaartepunt van zijn seizoen al in de eerste helft van het jaar.

Na vier weken is rust begon Van Aert afgelopen week opnieuw te trainen. Hij trok onder meer met zijn gezin naar de kust, waar Van Aert trainde op het strand van Knokke-Heist. Van Aert gaf op Instagram opnieuw een blik achter de schermen van zijn week.

De blik van Wout van Aert is dus al opnieuw gericht op het veldrijden en de start van het wegseizoen, Tim Merlier begon pas vorige week aan zijn vakantie. De voormalige Europese kampioen reed pas op 19 oktober zijn laatste koers van het seizoen.





In de Tour of Holland won Merlier ook nog een etappe. Maar na 70 koersdagen en een seizoen dat al op 28 januari begon in de AlUla Tour, zijn eerste van zestien overwinningen, was Merlier ook toe aan rust.

Op zijn sociale media deelde Merlier ook een reeks foto's van zijn week. Onder meer het toilet verven, een ritje in de oldtimer maken, pompoenen uitkerven en bladeren opruimen.