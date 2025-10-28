Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie

Florian Lipowitz ontbolsterde dit jaar helemaal. De Duitser ging in het tussenseizoen wel onder het mes om een medisch probleem weg te werken.

Met een derde plaats in de Ronde van Romandië en een zevende plaats in de Vuelta vorig jaar stak Florian Lipowitz al een eerste keer zijn neus aan het venster. Dit jaar brak de Duitser helemaal door.

Hij werd tweede in Parijs-Nice, vierde in de Ronde van het Baskenland en derde in de Dauphiné. Maar vooral met zijn derde plaats in de Tour de France leerde de wielerwereld Florian Lipowitz echt kennen.

Lipowitz onderging operatie aan de neus

Midden september zette Lipowitz een punt achter zijn seizoen en ging hij ook onder het mes aan zijn neus. De Duitser had te veel last van infecties. "We waren er al een tijdje over aan het praten. Ik hoop dat de ingreep de dingen zal verbeteren", zegt bij ARD.

Sinds enkele dagen is de Duitser opnieuw aan het trainen. "Ik heb zes weken gerust, dus momenteel is mijn vorm niet al te best, maar ik heb er vertrouwen in dat ik snel weer in vorm zal zijn."





"Na mijn successen zullen de verwachtingen zeker en vast hoog. zijn. Maar ik probeer dat zo veel mogelijk van mij af te schuiven", zei de Duitser nog. In 2026 wil Lipowitz opnieuw de Tour rijden, de Giro zou niet op zijn programma staan.