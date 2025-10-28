Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie

Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Florian Lipowitz ontbolsterde dit jaar helemaal. De Duitser ging in het tussenseizoen wel onder het mes om een medisch probleem weg te werken.

Met een derde plaats in de Ronde van Romandië en een zevende plaats in de Vuelta vorig jaar stak Florian Lipowitz al een eerste keer zijn neus aan het venster. Dit jaar brak de Duitser helemaal door. 

Hij werd tweede in Parijs-Nice, vierde in de Ronde van het Baskenland en derde in de Dauphiné. Maar vooral met zijn derde plaats in de Tour de France leerde de wielerwereld Florian Lipowitz echt kennen. 

Lipowitz onderging operatie aan de neus

Midden september zette Lipowitz een punt achter zijn seizoen en ging hij ook onder het mes aan zijn neus. De Duitser had te veel last van infecties. "We waren er al een tijdje over aan het praten. Ik hoop dat de ingreep de dingen zal verbeteren", zegt bij ARD. 

Sinds enkele dagen is de Duitser opnieuw aan het trainen. "Ik heb zes weken gerust, dus momenteel is mijn vorm niet al te best, maar ik heb er vertrouwen in dat ik snel weer in vorm zal zijn."

"Na mijn successen zullen de verwachtingen zeker en vast hoog. zijn. Maar ik probeer dat zo veel mogelijk van mij af te schuiven", zei de Duitser nog. In 2026 wil Lipowitz opnieuw de Tour rijden, de Giro zou niet op zijn programma staan. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Stevig signaal richting Evenepoel: Lipowitz spreekt zich uit over de Giro én de Tour

Stevig signaal richting Evenepoel: Lipowitz spreekt zich uit over de Giro én de Tour

15:00
Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

21:30
Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

20:30
"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

20:00
Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

19:00
Tom Meeusen (36) verklaart waarom hij nog altijd crost en onthult zijn laatste droom

Tom Meeusen (36) verklaart waarom hij nog altijd crost en onthult zijn laatste droom

18:00
Staflid Visma-LaB doet dringende oproep: "Stop daarmee, maar Van Aert en Van der Poel mogen wel"

Staflid Visma-LaB doet dringende oproep: "Stop daarmee, maar Van Aert en Van der Poel mogen wel"

17:00
📷 EK veldrijden in Middelkerke: bondscoach De Clercq moet twee Belgen teleurstellen

📷 EK veldrijden in Middelkerke: bondscoach De Clercq moet twee Belgen teleurstellen

16:30
Twaalf crossen achter betaalmuur: Telenet verklaart waarom dat noodzakelijk is

Twaalf crossen achter betaalmuur: Telenet verklaart waarom dat noodzakelijk is

16:00
📷 Wiebes deelt haatbericht na zware valpartij op WK baanwielrennen en komt met stevig antwoord

📷 Wiebes deelt haatbericht na zware valpartij op WK baanwielrennen en komt met stevig antwoord

14:00
Moeten twee Belgische nieuwkomers vrezen? Ook financiële problemen bij Jayco AlUla

Moeten twee Belgische nieuwkomers vrezen? Ook financiële problemen bij Jayco AlUla

13:30
📷 Blik achter de schermen: Van Aert alweer aan het trainen, Merlier eindelijk toe aan rust

📷 Blik achter de schermen: Van Aert alweer aan het trainen, Merlier eindelijk toe aan rust

13:00
"Mijn eeuwige stokpaardje": De Ketele onthult geheim van succes De Vylder en Van den Bossche

"Mijn eeuwige stokpaardje": De Ketele onthult geheim van succes De Vylder en Van den Bossche

12:30
Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

12:00
'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

11:00
Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

10:00
UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

09:00
Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

08:30
"Hij luisterde niet": Bart Wellens zag preek van Sven Nys geen indruk maken

"Hij luisterde niet": Bart Wellens zag preek van Sven Nys geen indruk maken

08:00
"Ik viel van mijn stoel" ex-CEO Heulot haalt bijzonder zwaar uit naar voormalige ploeg Lotto

"Ik viel van mijn stoel" ex-CEO Heulot haalt bijzonder zwaar uit naar voormalige ploeg Lotto

07:30
📷 Van der Poel en Philipsen vreten gigantisch deel van budget van Alpecin-Deceuninck op

📷 Van der Poel en Philipsen vreten gigantisch deel van budget van Alpecin-Deceuninck op

07:00
"Dat is de realiteit": Remco Evenepoel zit met een groot probleem

"Dat is de realiteit": Remco Evenepoel zit met een groot probleem

27/10
Twee op twee smaakt naar meer: Michael Vanthourenhout zet twee crossen met stip in agenda

Twee op twee smaakt naar meer: Michael Vanthourenhout zet twee crossen met stip in agenda

27/10
"Misschien naïef": Yves Lampaert gaat grootste zorg over de koers uit de weg

"Misschien naïef": Yves Lampaert gaat grootste zorg over de koers uit de weg

27/10
Deelnemen aan de Vélo d'Or Fan Awards? Dan moet je daarvoor wel betalen

Deelnemen aan de Vélo d'Or Fan Awards? Dan moet je daarvoor wel betalen

27/10
"Gaat hij dat ook willen?": vraag van één miljoen over Tadej Pogacar

"Gaat hij dat ook willen?": vraag van één miljoen over Tadej Pogacar

27/10
Hoelang houdt Tadej Pogacar het nog vol om te koersen én te winnen?

Hoelang houdt Tadej Pogacar het nog vol om te koersen én te winnen?

27/10
Bart Wellens heeft heel goed nieuws voor de fans van Thibau Nys

Bart Wellens heeft heel goed nieuws voor de fans van Thibau Nys

27/10
Organisatie van de Tour de France heeft nog een ingrijpende verandering op het oog voor 2026

Organisatie van de Tour de France heeft nog een ingrijpende verandering op het oog voor 2026

27/10
Lidl-Trek wil beste wielerploeg ter wereld worden en legt fundament met historisch contract

Lidl-Trek wil beste wielerploeg ter wereld worden en legt fundament met historisch contract

27/10
'Remco Evenepoel zette samenwerking stop, Red Bull zoekt vervanger'

'Remco Evenepoel zette samenwerking stop, Red Bull zoekt vervanger'

27/10
'Opvallende terugkeer: Quick-Step trekt renner van Alpecin-Deceuninck aan, maar met bijzondere voorwaarde'

'Opvallende terugkeer: Quick-Step trekt renner van Alpecin-Deceuninck aan, maar met bijzondere voorwaarde'

27/10
"Of hij mijn droomaankoop is?": Hushovd spreekt klare taal over komst én loon van Vingegaard bij Uno-X

"Of hij mijn droomaankoop is?": Hushovd spreekt klare taal over komst én loon van Vingegaard bij Uno-X

27/10
'Ploegleider stopt: opvolger komt van bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Ploegleider stopt: opvolger komt van bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

27/10
Groene trui in de Tour van 2026? Dit worden de cruciale punten voor Jasper Philipsen

Groene trui in de Tour van 2026? Dit worden de cruciale punten voor Jasper Philipsen

27/10
Of hij ploegmaat Eli Iserbyt mist? Michael Vanthourenhout spreekt klare taal

Of hij ploegmaat Eli Iserbyt mist? Michael Vanthourenhout spreekt klare taal

27/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jasper Philipsen Johan Vansummeren Lindsay De Vylder Gerben Thijssen Michael Vanthourenhout Bart Wellens Thibau Nys Wout Van Aert Pim Ronhaar Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Yves Lampaert Michael Woods Juan Ayuso Sonny Colbrelli Enrico Gasparotto Jonas Vingegaard Rasmussen Sven Nys

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved