Stevig signaal richting Evenepoel: Lipowitz spreekt zich uit over de Giro én de Tour

Met een derde plaats in het eindklassement van de Tour brak Florian Lipowitz helemaal door als klassementsrenner. De Duitser lonkt volgend jaar opnieuw naar de Tour.

Met zijn derde plaats in de Tour de France werd Florian Lipowitz de eerste Duitser sinds Andreas Klöden in 2006 die op het podium van de Tour stond. Voor een Duitse ploeg als Red Bull-BORA-hansgrohe natuurlijk belangrijk.

Lipowitz presteerde niet alleen in de Tour, maar ook in andere rittenkoersen. De Duitser werd tweede in Parijs-Nice, vierde in de Ronde van het Baskenland en derde in de Dauphiné. In die laatste rittenkoers hield hij Evenepoel van het podium.

Volgend jaar zullen Evenepoel en Lipowitz ploegmaats zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg zaaide zelf wel al twijfel over een deelname van Evenepoel aan de Tour, het wil de knoop pas doorhakken nadat ook de Giro en Vuelta gepresenteerd zijn.

Geen Giro, wel Tour voor Lipowitz

De Duitser wil de Tour wel opnieuw rijden en keek al kort even naar het parcours van de Tour en vindt dat de weinige tijdritkilometers hem moeten liggen. "De Tour begint heel zwaar, maar de laatste week wordt extreem zwaar", zegt Lipowitz bij Sportschau Tourfunk.

Over de Giro, waar er misschien meer tijdritkilometers zouden kunnen zijn en een optie zou zijn voor Evenepoel, is Lipowitz ook duidelijk. "De Giro staat niet op het programma", stelt de Duitser.