"Hij luisterde niet": Bart Wellens zag preek van Sven Nys geen indruk maken

Afgelopen week moest Pim Ronhaar drie keer tevreden zijn met een tweede plaats. Bart Wellens zag de Nederlander twee keer in de fout gaan.

In de Exact Cross in Heerde ging Pim Ronhaar er snel vandoor en reed hij lang alleen op kop met een voorsprong van zo'n 15 seconden op Joris Nieuwenhuis. In de laatste ronde ging Nieuwenhuis nog op en over Ronhaar.

Voor de cross in Overijse sprak teammanager Sven Nys zo'n drie kwartier met Ronhaar. De Nederlander mocht niet meer zo snel aanvallen en moest zijn krachten sparen. In de derde ronde viel Ronhaar toch aan.

Ronhaar luisterde niet naar advies ploegleider Baloise Glowi Lions

Vanthourenhout kwam aansluiten, maar Ronhaar bleef toch nog twee ronden doorrijden met hem in het wiel. Met zijn eigen ogen zag Wellens hoe Ronhaar ook dan het advies van zijn ploeg in de wind sloeg.

"Ik stond in Overijse naast de ploegleider van Ronhaar en die vertelde me dat ze hem toeriepen dat hij in het wiel moest kruipen, maar hij luisterde niet", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. "Als Ronhaar de koersen gaat analyseren, zal hij misschien beseffen dat zijn ploegleider gelijk had."





Vanthourenhout pakte het volgens Wellens wel slimmer aan door geen trap te veel te geven. Hij panikeerde niet bij zijn slechte start en schoof op het juiste moment mee. "Maar om de slimste te zijn moet je ook héél sterk zijn."