Twaalf crossen achter betaalmuur: Telenet verklaart waarom dat noodzakelijk is

Dit seizoen verdwijnen twaalf crossen achter de betaalmuur. Bij Telenet verdedigen ze die keuze echter, die vooral uit financiële overweging is gemaakt.

Afgelopen zondag was de tweede manche van de Superprestige niet live te volgen bij Sporza of een open kanaal van Telenet of Proximus. Deze winter zullen nog elf crossen enkel betalend bij Telenet en/of Proximus te zien zijn.

Vorig seizoen waren er slechts vijf crossen die achter een betaalmuur zaten, dit seizoen is dat dus bijna een verdubbeling. Volgens Telenet was dat echter noodzakelijk omdat de uitzendrechten en productiekosten stevig gestegen zijn de voorbije jaren.

Waarom wordt veldrijden steeds meer betalend?

Om het leefbaar te houden, verdwijnt het veldrijden dan ook steeds meer achter een betaalmuur. "Het wordt soms eenzijdig afgeschilderd, dat wij alleen maar aan het geld denken", zegt Stefan Coenjaerts, de woordvoerder van Telenet, bij WielerFlits.

Coenjaerts benadrukt echter dat Telenet wel een commercieel bedrijf is en de rekening op het einde moet kloppen. Hij vindt dan ook dat het beter op deze manier gebeurd dan dat er helemaal geen veldrijden te zien zou zijn.





"Als niemand het risico neemt om te investeren, dan is er helemaal geen cross meer te zien." Het veldrijden volgt daarmee ook gewoon andere sporten, zoals voetbal, die steeds meer betalend worden. Het is de de ‘vernetflixing’ van de televisiewereld.