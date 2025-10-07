Van vijf naar twaalf crossen: veldrijden nog meer achter betaalmuur dit seizoen

Vorige week ging in Meulebeke het nieuwe veldritseizoen van start. Fans die dit seizoen alle crossen live willen bekijken, zullen daarvoor vaker moeten betalen.

Vorig seizoen verdwenen in de kerstperiode vijf crossen achter een betaalmuur bij Telenet, dat het veldrijden tot dan gratis aanbood voor zijn klanten. Bij Proximus moesten klanten al langer betalen om het veldrijden live te kunnen zien.

Het ging vorig seizoen om de crossen in Hulst (21 december), Mol (23 december), Besançon (29 december), Gullegem (4 januari) en Benidorm (19 januari). Rond 18u was er wel telkens een samenvatting te bekijken bij Sporza.

Dit seizoen wordt het aantal crossen dat enkel live te bekijken is voor betalende klanten opgetrokken van vijf naar twaalf. Zes crossen zijn exclusief te zien bij Telenet (Play Sports 3), de zes andere worden ook uitgezonden op Proximus (Pickx+ Sports). Ook nu zal er rond 18u een samenvatting te zien zijn bij Sporza.

De X2O Trofee en Exact Cross zullen wel altijd uitgezonden worden door Sporza, net als het EK op 8 en 9 november in Middelkerke, het BK op 10 en 11 januari in Beringen en het WK op 31 januari en 1 februari in het Nederlandse Hulst.

Overzicht crossen achter betaalmuur

26/10/25 Overijse - Superprestige | Play Sports 3 & Pickx+ Sports

11/11/25 Niel - Superprestige | Play Sports 3 & Pickx+ Sports

15/11/25 Merksplas - Superprestige | Play Sports 3 & Pickx+ Sports

23/11/25 Tabor - Wereldbeker | Play Sports 3

07/12/25 Cabras - Wereldbeker | Play Sports 3

14/12/25 Namen - Wereldbeker | Play Sports 3

20/12/25 Antwerpen - Wereldbeker | Play Sports 3

23/12/25 Heusden-Zolder - Superprestige | Play Sports 3 & Pickx+ Sports

03/01/26 Gullegem - Superprestige | Play Sports 3 & Pickx+ Sports

18/01/26 Benidorm - Wereldbeker | Play Sports 3

25/01/26 Hoogerheide - Wereldbeker | Play Sports 3

07/02/26 Middelkerke - Superprestige | Play Sports 3 & Pickx+ Sports