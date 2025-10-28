'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

Renners van Intermarché-Wanty zoeken andere oorden op door de aanstaande fusie met Lotto. Visma-Lease a Bike zou graag één van hun beste renners inlijven.

Met Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) en Hugo Page (Cofidis) zijn al twee renners die een contract hadden voor volgend jaar vertrokken bij Intermarché-Wanty. Gerben Thijssen wordt dan weer gelinkt aan Alpecin-Deceuninck.

Biniam Girmay zou dan weer vertrekken naar Cycling Academy, het vroegere Israel-Premier Tech. En ook de 25-jarige Fransman Louis Barré, zesde in de Amstel Gold Race, wordt al een tijdje genoemd bij andere ploegen.

UAE en Visma strijden om Barré

Tien dagen geleden meldde HLN nog een nakende transfer naar UAE Team Emirates-XRG, de ploeg van Pogacar, maar volgens La Dernière Heure zou ook Visma-Lease a Bike aan de mouw trekken van Barré.

UAE Team Emirates-XRG heeft nog één plekje vrij voor 2026 in zijn ploeg, Visma-Lease a Bike heeft er nog twee. Door het vertrek van Cian Uijtdebroeks is er nog een extra plaats bij de Nederlandse ploeg.

Het lijkt dus een strijd te worden tussen de twee topploegen om de handtekening van Barré. De komende weken moet duidelijk worden wie aan het langste eind zal trekken.