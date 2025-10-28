UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

Tadej Pogacar was dit jaar nog maar eens de beste renner ter wereld. Manager Joxean 'Matxin' Fernandez onthult alvast twee doelen voor volgend jaar.

Met twintig overwinningen was Tadej Pogacar voor het tweede jaar op rij de internationale zegekoning van het peloton. De Sloveen won onder meer voor de vierde keer de Tour, de vijfde keer op rij de Ronde van Lombardije en voor de tweede keer op rij het WK.

"Samenwerken met Pogacar is heel gemakkelijk. Hij maakt het ons gemakkelijk. Hij is een leider die luistert, die geniet en die inspireert. Hij is een levende legende van het wielrennen, en we zouden van hem moeten genieten", zegt Matxin bij Marca.

"Hij is al vijf jaar op rij de beste coureur ter wereld. Hij is een uniek geval. Hij heeft talent, honger en het vermogen om zichzelf elk seizoen opnieuw uit te vinden, wat hem uniek maakt", gaat Matxin verder.

Tour en WK doelen voor Pogacar in 2026

Al is het voor Pogacar moeilijk om nog nieuwe doelen te stellen, de Sloveen heeft al bijna alles gewonnen. Matxin onthult dan ook twee opvallende doelen van Pogacar. "In principe de Tour en het WK. Dat is wat er gepland staat."





De uitspraak van Patrick Evenepoel dat Pogacar de Tour volgend jaar niet zou rijden, lijkt UAE Team Emirates-XRG dus al meteen te ontkrachten. Hij suggereerde dat Pogacar volgend jaar de Giro en Vuelta zou rijden.

Over de Vuelta, maar ook over Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo, spreekt Matxin dus niet. Nochtans drie koersen die Pogacar nog niet won. Al kan Pogacar met een vijfde Tourzege wel samen met Merckx en co recordhouder worden, op het WK kan hij de drie op rij van Sagan evenaren.