4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

De E3 Saxo Classic blijft tot minstens 2032 verankerd in Harelbeke. De organisatie en het stadsbestuur verlengden hun samenwerking met zes jaar. Op vrijdag 27 maart 2026 start en eindigt de WorldTour-koers opnieuw in de West-Vlaamse stad.

Van der Poel en parcourswijziging

Mathieu van der Poel won de editie van 2025 na een lange solo vanaf de Oude Kwaremont. Hij kreeg Mads Pedersen en Filippo Ganna mee op het podium. In 2026 wordt het parcours aangepast. “Dit jaar ook twee keer de E3-col en de Oude Kwaremont, dus nog pittiger”, stelt de organisatie aan de Krant van West-Vlaanderen.

De Kanarieberg verdwijnt uit het schema. In totaal telt het parcours zestien hellingen, goed voor 208 kilometer en 3.000 hoogtemeters. Dat is 200 meter meer dan vorig jaar. De start vindt opnieuw plaats aan de E3-tunnel, met passages langs onder meer de Paddenstraat, Oudenaarde en La Houppe.

De E3-col wordt twee keer beklommen, net als de Oude Kwaremont. Eén keer via de klassieke zijde, één keer via de Keuzelingsstraat richting Kwaremont Dorp. “Het blijft een zeer attractief parcours die het E3-dna draagt”, klinkt het bij de organisatie.

Jacques Coussens over junioreswedstrijd

Sinds 2024 wordt ook een Nation’s Cup voor juniores georganiseerd. Jacques Coussens bevestigt dat er geen dameskoers komt. “Geen dameskoers voor ons, maar we kiezen voor de juniores”, zegt hij. De vrouwen rijden een dag eerder in De Panne.

De komst van de junioreswedstrijd leidde tot overleg met de politie en veiligheidsdiensten. Safety manager Seppe Seynhaeve stelt dat het parcours grotendeels door de Vlaamse Ardennen loopt. “De veiligheid staat bij ons ook voorop, daarom willen we het ook iets eenvoudiger maken”, zegt hij.

De wedstrijd blijft stevig verankerd in Harelbeke, waar de koers sinds 1958 start. Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyse benadrukt het belang van het evenement voor de stad. “De start is minstens even belangrijk als de finish”, stelt hij. “Alle scholen zijn ook gesloten, van kinderen tot volwassenen, iedereen geniet een hele dag mee.”

Straffe cijfers over vip

Naast het sportieve luik is er ook een omvangrijk vipgebeuren. In 2025 werden 4.800 flessen champagne ontkurkt. De organisatie telt 35 commissieleden en 1.350 medewerkers. Er rijden 60 grote vipbussen en 25 kleinere busjes uit. Harelbeke blijft zo het kloppend hart van de E3 Saxo Classic.